Für Kurzentschlossene: Sonderführung diesen Sonntag im Heimatmuseum Teltow

Im Rahmen des diesjährigen Museumsmonats März lädt der Heimatverein Teltow am 22. März von 13:00 bis 16:00 Uhr zu einer besonderen Sonderführung durch das Heimatmuseum ein.

„Von Dachstuhl und Zwerchhaus – Historische Einblicke in alte Baukunst“: Am 22. März wird der Dachboden des Heimatmuseums erstmals für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Mittelpunkt stehen die spannende Bauweise des historischen Dachstuhls und traditionelle Techniken der Dachabdichtung mit Holzsplissen. Ein besonderes Highlight ist zudem das liebevoll eingerichtete Mädchenzimmer im Zwerchhaus, das einen authentischen Einblick in vergangene Wohnwelten bietet. Ergänzt wird die Führung durch eine Auswahl historischer Geräte aus der Land- und Hauswirtschaft. Die Führungen starten im Abstand von 30 Minuten und sind auf jeweils etwa sechs Personen begrenzt.

Am Sonntag 12. April , findet von 14:00 bis 18:00 Uhr im Heimatmuseum Teltow erneut der beliebte „Staudentrödel“ statt – eine Kombination aus Stauden- und Samenbörse sowie Trödelmarkt „Altes & Antikes“.

Das Heimatmuseum ist im „Ältesten Haus“ der Stadt Teltow untergebracht. Dieses wurde nach dem Stadtbrand von 1711 erbaut. Hier ist das Haus kurz nach der Wende zu sehen, bevor es saniert wurde. Foto: Günter Duwe

Hier ist der Dachstuhl während der Sanierungsarbeiten zu sehen. Foto: Günter Duwe

Fotos: Redaktion / Günter Duwe