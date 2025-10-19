Brand mehrerer Objekte in Stahnsdorf

Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass ein Schuppen in voller Ausdehnung brennen soll. Weiterhin konnte erfahren werden, dass drei Carports durch einen Brand vollständig zerstört wurden.

Im Inneren der Carports befanden sich keine Fahrzeuge oder Wertgegenstände. Angrenzende Gebäude wurden durch den Vorfall nicht beschädigt. Auch Personen wurden nicht verletzt. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Die Kriminaltechnik übernahm die Spurensicherung. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Foto: Pixabay