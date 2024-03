Ludwigsfelde – Nachbarschaftsprojekt mit Vorbildcharakter

Am 21. März überreichte Lars Fuhrmann, Filialdirektor der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Ludwigsfelde, den Vorstandsmitgliedern der Initiative Familie in LU e.V. einen Förderscheck in Höhe von 5.000 Euro für das Vereinsprojekt der bunten Buddelkisten. „Bürgerschaftliches Engagement ist für uns als Sparkasse ein wesentlicher Grundgedanke der Gemeinwohlorientierung. Das Projekt des Vereins erfüllt diesen Gedanken voll und ganz, so dass wir dieses Engagement sehr gerne unterstützen und damit unseren lokalen Beitrag für eine lebendige und kinderfreundliche Stadt leisten. Unternehmerischen Erfolg in gesellschaftliches Engagement umzusetzen, das machen wir gerne und das unterscheidet uns von anderen Kreditinstituten“, so Fuhrmann.

Hinter dem Projekt steht das Prinzip „sharing is caring“. Das heißt, die Sandspielsachen sind für alle Spielplatzbesucher frei nutzbar. Teilen macht Spaß und das möchte der Verein mit der Buddelkisten-Aktion den Jüngsten von Anfang an spielerisch vermitteln. Nicht jeder muss neues Spielzeug kaufen, auch funktionstüchtiges gebrauchtes Spielzeug kann in die Buddelkiste gelegt werden. Getreu dem Motto: Wenn jeder etwas in die bunte Kiste legt, haben am Ende alle etwas davon.

Eine der farbenfrohen Buddelkisten in Ludwigsfelde.

„Wir danken der Mittelbrandenburgischen Sparkasse für diese großzügige Finanzspritze und den unabhängigen Jurymitgliedern für diese Auswahlentscheidung. So können wir gemeinsam mit der Firma ASS Spielplatzservice pünktlich zum Start der Buddelsaison 2024 weitere Buddelkisten aufstellen und die bereits vorhandenen mit Sandspielzeug bestücken“, so Laag, Vorsitzender der Initiative Familie in LU e.V. Dass das Nachbarschaftsprojekt „Vorbildcharakter und überregionale Strahlkraft besitzt, zeigen uns die zunehmenden Interessensbekundungen von privaten Trägern und Wohnungsunternehmen sowie Anfragen aus anderen Kommunen“, so Laag weiter.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.