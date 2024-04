Bislang unbekannte Täter drangen am Vormittag des 9. April durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Kleinmachnow ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Schmuck und Münzen. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf, die Spurensicherung wurde eingeschaltet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

Foto: Pixabay.com