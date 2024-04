Teltow – Ergebnis der 1. Sitzung des Wahlausschusses

Der Wahlausschuss der Stadt Teltow bestätigte in seiner Sitzung am 9. April zehn Wahlvorschläge für die Stadtverordnetenversammlung und fünf Wahlvorschläge für den Ortsbeirat Ruhlsdorf, die form- und fristgemäß eingegangenen waren. Dies wird im Amtsblatt Nr. 3 des Jahres 2024 für die Stadt Teltow, das am 19. April 2024 erscheinen wird, bekannt gemacht.

Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung stellen folgende Wahlvorschlagsträger Bewerberinnen und Bewerber:

1. Christlich Demokratische Union Deutschlands

2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands

3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

4. Alternative für Deutschland

5. DIE LINKE

6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow

7. Freie Demokratische Partei

8. Piratenpartei Deutschland, Wählergruppe Tierschutz Potsdam-Mittelmark

9. Wählergemeinschaft Grün und Transparent für Teltow

10. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf

Für die Wahl zum Ortsbeirat Ruhlsdorf treten Bewerbende folgender Wahlvorschlagsträger an:

1. Christlich Demokratische Union Deutschlands

2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands

3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

4. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow

5. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf

Wahltag ist Sonntag, der 9. Juni 2024. Dann haben rund 23.000 Wahlberechtigte in der Stadt Teltow zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Wahlbenachrichtigungskarten an alle zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 16-jährigen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger gehen voraussichtlich Anfang Mai 2024 in den Postversand. Auch die Briefwahl ist ab diesem Zeitpunkt möglich: Entsprechende Angaben dazu finden die Wahlberechtigten auf ihrer Wahlbenachrichtigungskarte oder ebenfalls ab Anfang Mai 2024 auf der Internetseite der Stadt Teltow, wo es auch die Möglichkeit geben wird, Briefwahlunterlagen online anzufordern.

