Hilfe beim Helfen

Am 13. und 14. April sowie am 4. Mai bietet die Akademie 2. Lebenshälfte eine kostenlose Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz in Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Umgebung an. Laut offizieller Pflegestatistik leben in Kleinmachnow 299, in Stahnsdorf 220 und in Teltow 512 pflegebedürftige Menschen mit Demenz.

In Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Demenz in Trägerschaft der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg und der Pflegekasse der BARMER werden wichtige Informationen zu medizinischen, rechtlichen und finanziellen Themen bei Demenz von Expertinnen und Experten aus der Region vermittelt. Außerdem werden praktische Tipps für einen stressfreien Alltag besprochen und der Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht. In vertrauensvoller Atmosphäre oder im Einzelgespräch mit den Fachleuten können bei Bedarf auch individuelle Belastungen angesprochen werden.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind in Deutschland mehr als vier Millionen der insgesamt rund fünf Millionen Pflegebedürftigen auf Hilfe angewiesen. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Pflegebedürftigen liegen auch demenzielle Erkrankungen vor.

Im Land Brandenburg sind laut Pflegestatistik des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz rund 55.000 Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Zwei Drittel von ihnen leben zu Hause und werden von ihren Familien persönlich betreut.

Laut amtlicher Pflegestatistik leben in Kleinmachnow 299, in Stahnsdorf 220 und in Teltow 512 pflegebedürftige Menschen mit Demenz. Für deren Angehörige wird die dreitägige Schulung kostenlos angeboten.

Anmeldung und Informationen: Frau Melanie Gießner, Koordinatorin „Pflege vor Ort“ Teltow und Kleinmachnow Tel.: 03328 3310964, Mail: aka-pflegevorort@lebenshaelfte.de

Themen und Referenten und Referentinnen:

Samstag, den 13.04.2024

09:00 Uhr Wissenswertes über Demenzerkrankungen

Stefan Markert, Facharzt, Klinik für Geriatrie im Helios Klinikum Emil von Behring

11:15 Uhr Menschen mit Demenz verstehen

Annekatrin Tews, Koordination Beratungsstellen für Menschen mit Demenz in Teltow

14:00 Uhr Vorsorge treffen

Annett Geißler, Rechtliche Betreuerin, Lebenshilfe Brandenburg e.V.

Samstag, den 20.04.2024

10:00 Uhr Pflegeversicherung und Entlastungsangebote

Anika Werner, Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige, Potsdam

13:00 Uhr Den Alltag leben – ein neues Miteinander finden

Kerstin Bornholt, examinierte Krankenschwester, Pflegekoordinatorin, Ludwigsfelde

15:00 Uhr Pflege von Menschen mit Demenz

Kerstin Bornholt, examinierte Krankenschwester, Pflegekoordinatorin, Ludwigsfelde

Samstag, den 04.05.2024

10:00 Uhr Lasten teilen

Ulrike Senftleben, Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg

12:30 Uhr Ein neues Zuhause finden

Birgitta Neumann, freie Referentin zu Demenzthemen, früher Alzheimer Gesellschaft

Der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. engagiert sich seit 30 Jahren aktiv für die Gestaltung des demographischen Wandels vor Ort. Als anerkannter Träger bietet er vielfältige Weiterbildungsangebote an acht Anlaufstellen im Land. Durch Projekte in Zusammenarbeit mit Landesregierung, Kommunen und lokalen Unternehmen trägt die Akademie 2. Lebenshälfte dazu bei, die Bedürfnisse älterer Menschen in die regionale Diskussion einzubringen und zu vertreten.

Foto: Pixaby und Akademie 2. Lebenshälfte