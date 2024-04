Kleinmachnow als Wimmelbuch für Kinder

Bis zum 29. April ist im Rathaus von Kleinmachnow die Ausstellung der Künstlerin Ann Rose zu sehen. Mit den Augen von Kindern ist in großformatigen Wimmelbildern das bunte Leben in der Gemeinde illustriert.

Wer spritzt da am Springbrunnen auf dem Rathausmarkt, hat sich da etwa ein Frischling hinter dem Blumenkübel versteckt, und wem gehört das Einhorn im Schwimmbad? In liebevollen Beobachtungen wird der Alltag auf dem Rathausmarkt, in der Schule am Seeberg, rund um die Hakeburg, vor dem Kino oder im Freibad gezeichnet. In den Illustrationen wird die familienfreundliche, grüne und lebendige Seite von Kleinmachnow hervorgehoben.

Eröffnet wurde die Ausstellung am 01. März, mit einem passenden Workshop für Kinder nebenan im Bürgersaal. Initiiert hat ihn die Künstlerin Ann Rose – selbst Mutter von drei Töchtern.

Vor Beginn der Veranstaltung verteilt sie im Bürgersaal noch eilig die Zeichenvorlagen, Malutensilien und Getränke an ­einer langen Tafel zusammengeschobener Tische. Sie ist in Eile, gleich kommen die ersten Kinder. Aufmerksam begrüßt Ann Rose die ankommenden Kinder und erklärt ihnen, wie sie auf ihre Weise ein eigenes Wimmelbuch gestalten können.

Die Leidenschaft fürs Malen hat die ­Illustratorin schon als kleines Mädchen. In Schönow aufgewachsen studiert sie Produktdesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein / Halle (Saale). Die spätere Arbeit im Produktmanagement und Marketing bei Osram befriedigt sie nicht. Sie wagt den Sprung in eine hart umkämpfte und unsicherere Branche. Das Gestalten von Kinderbüchern als Illustratorin erscheint ihr reizvoller und sinnstiftender als Marketing für ­Industrieprodukte. Der familiäre Rahmen bietet ihr dafür die ­finanzielle Rückendeckung. 2019 zieht sie mit ihrer Familie nach Kleinmachnow und ist erleichtert, hier endlich ­problemlos einen Kitaplatz finden zu können. Die eigene kreative Arbeit mit einem turbulenten Familienleben von drei kleinen Töchtern und Mann unter einen Hut zu kriegen, wird jetzt für sie eine tägliche Herausforderung. ­Parallel dazu bildet sie sich weiter und fängt 2018 ein Fernstudium zur Kinder- und Jugendbuchautorin an. Künftig illustriert sie nicht nur, sondern schreibt dazu auch ihre eigenen Geschichten. Sehr bald veröffentlicht Rose die ersten Kinderbücher. Einem fantastischen Krimi für 5-Jährige sollen weitere folgen, und ein Jugendroman über falsche Freundschaften ist soeben fertiggestellt. Noch sucht sie dafür nach einem passenden Verlag. Bisher sind alle ihre Bücher im Selbstverlag erschienen, das hat für sie zumindest den Vorteil, dass sie ihre Bücher schneller auf den Markt bringen kann.

Wo verbirgt sich nur der berühmte Kleinmachnower Löwe?

Mehr als 30 Kinder kommen an diesem Nachmittag in den Bürgersaal zum Workshop – sitzen an einer langen Tafel, tauschen Stifte, Scheren und Spitzer und malen begeistert die Zeichnungen aus dem Wimmelbuch der Autorin aus. Einige kennen sich aus der Grundschule oder der Kita. Es ist für die Kleinen ­besonders reizvoll, in den Motiven das eigene Umfeld in Kleinmachnow wiederzuerkennen. Lebhaft kommentieren die Kinder Situationen und Personen, die sie witzig finden. Erkennen den dargestellten Spielplatz, die Rutsche im Freibad und suchen gemeinsam nach den versteckten Wildschweinen.

Auf dickem Karton, doppelseitig bedruckt, sind die Motive des ausgestellten Wimmelbuchs auch als Bilderbuch ­erhältlich. Viele der anwesenden Eltern sind so begeistert davon, mit ihren Kleinen den Ort auf diese Weise entdecken zu können, dass sie dieses Buch kaufen und mit nach Hause nehmen.

Es war für Ann Rose nicht einfach, für dieses Bilderbuch bei den enorm gestiegenen Papierpreisen die passende Druckerei zu finden. Nur noch wenige sind bereit, Pappbilderbücher zu drucken. Für dieses Buchvorhaben ist sie in finanzielle Vorleistung gegangen. Nach Abzug aller Kosten bleiben ihr, nach vier Monaten Arbeit, gerade mal 600 Euro für die ersten 250 Exemplare. Sie hofft, dass diese Kunstaktion auch dazu beiträgt, das Buch bekannt zu machen.

Wimmelbücher mit dichtem „Gewimmel“ von unterschiedlichsten Alltagsszenen an einem Ort sind bei Kindern seit langem sehr beliebt und erfolgreich. Bekannt sind früheren Kindergenerationen Ali Mitgutsch oder Rotraut Susanne Berner. Wimmelbücher haben eine lange Tradition in der Malerei. In gewisser Weise erinnert auch Pieter Brueghel d. Ä. im 16. Jahrhundert mit seinen Darstellungen von unterschiedlichen Szenen in ­einem einzigen Bild an ein vielschichtiges ­„Wimmelbuch“. Sein berühmtestes Ölgemälde „Die niederländischen Sprichwörter“ hängt heute in der Gemäldegalerie Berlin.

Ann Rose hat sich im Keller des gemeinsamen Einfamilienhauses ihr eigenes Atelier eingerichtet. Hier kann sie ungestört arbeiten, während die Kinder in der Kita und der Schule sind. Ihre „Wimmelfiguren“, zunächst einzeln mit Bleistift gezeichnet, bearbeitet und koloriert sie anschließend auf einem Zeichentablett digital weiter. In ihren anderen Kinderbüchern ist sie von Acryl- zu Aquarellfarben und kleineren Formaten umgestiegen. So trocknen, bei häuslichen Unterbrechungen, die Farben nicht so schnell aus.

Während des Workshops am Freitagnachmittag gestalten die Kleinen in entspannter Atmosphäre konzentriert ihre eigene Wimmelwelt. Auch die Eltern sind sehr angetan von dieser erstmaligen Kunstaktion, bietet sie doch eine Gelegenheit, sich zwanglos auszutauschen. Ein Vater ist mit seinem Sohn eigens aus Zehlendorf gekommen. Er habe das vielfältige Kulturangebot hier im Ort schon mehrfach besucht. Es ist Ann Rose eine Herzensangelegenheit, den Kindern die Welt des kreativen Zeichnens näherzubringen. An der benachbarten Grundschule leitet sie seit drei Jahren die Kreativ AG für Malen, Zeichnen und Comics.

Bis Ende April bietet sie noch Führungen durch die Ausstellung für Kitakinder an. Im Gespräch mit den Kindern versucht die Autorin zu ermitteln, was sie sich für ihren Ort wünschen. Wie könnte der ­Rathausmarkt noch kindgerechter umgestaltet werden? Wenn der ­Springbrunnen auf dem Rathausmarkt ein Wasserspielplatz wäre, ohne Verbotsschilder?

Das Wimmelbuch von Ann Rose bietet witzige und detailreiche Einsichten ins Kleinmachnower Alltagsleben – ein Vergnügen für die ganze Familie und ein ­Gewinn für jedes Kinderzimmer.

Ann Roses Bilder sind bis zum 29. April zu sehen. Geöffnet ist Montag, Donnerstag und Freitag, 08:00 – 18:00 Uhr, Dienstag, 08:00 – 20:00 Uhr, und jeden ersten Sonnabend im Monat, 10:00 – 13:00 Uhr. Außerdem können die Bilder während der Veranstaltungen im Rathaus angeschaut werden.

Fotos: Ute Bönnen