Fahrplanwechsel am 8. April bringt Änderungen im TKS-Busnetz

Ab dem 8. April , startet der Verkehrsdienstleister Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH mit seinem neuen Fahrplan. Vor allem auf Teltower Stadtgebiet, aber auch von Stahnsdorf in Richtung Teltow gibt es einige erwähnenswerte Änderungen.

Es werden Linienführungen angepasst, wodurch einzelne Buslinien entfallen. Außerdem werden die Taktzeiten teilweise angepasst. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen mit Schwerpunkt auf die Fahrgäste von und nach Stahnsdorf kurz beschrieben.

Linie X1 – PlusBus Teltower Rübchen

Die Linie wird bis/ab Teltow, Sigridshorst verlängert (Ersatz für Linie 601). Es gelten veränderte Fahrzeiten und Anschlüsse im gesamten Linienverlauf.



Linie 601

Die Linie 601 erhält in Teltow eine veränderte Linienführung über Potsdamer Straße. Der Abschnitt Neißestraße – Oderstraße – Zeppelinufer – Zehlendorfer Straße wird zukünftig durch die Linie 629 bedient. Von Montag bis Freitag ca. 06:00 – 20:00 Uhr endet die Linie am S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. Der Abschnitt S Teltow Stadt <> Teltow, Sigridshorst wird durch die verlängerte Linie X1 sowie die, neu alle 20 Minuten verkehrenden, VTF-Linien 600 und 704 bedient.

Es gelten veränderte Fahrzeiten und Anschlüsse.



Linie 602

Die Fahrt 05:47 Uhr ab S Babelsberg/Lutherplatz verkehrt 4 Minuten später und ab Stahnsdorf, Waldschänke als Linie 626 in Richtung Teltow, Ruhlsdorf.

Die Fahrt 06:22 Uhr ab S Babelsberg/Lutherplatz beginnt neu an der Haltestelle Potsdam, Falkenhorst. Sie verkehrt 11 Minuten früher und ab Stahnsdorf, Waldschänke über Teltow, Ruhlsdorf (mit Anschluss von Linie 621 aus Ludwigsfelde) und Iserstraße Süd zur Haltestelle Teltow, Feuerwehr.

Linie 619

Alle Fahrten werden durch bestehende Fahrten der Linien 624, 627, 715, 750 ersetzt.



Linie 620

Auf dem gesamten Linienweg gelten veränderte Fahrzeiten und Anschlüsse.

Am S Teltow Stadt besteht überwiegend eine umsteigefreie Verbindung zu den Linien 621 und 626 in bzw. aus Richtung Teltow, Ruhlsdorf.



Linie 621 – PlusBus Teltower Rübchen

In Teltow erhält die Linie eine beschleunigte Linienführung über Teltower Straße und Ruhlsdorfer Straße. Die Haltestellen Teltow, Mühlenbergstr. <> Bürgertreff entfallen. Am S Teltow Stadt besteht überwiegend eine umsteigefreie Verbindung zur Linie 620 in bzw. aus Richtung Teltow, Warthestr. Damit wird eine umsteigefreie Verbindung zu den Haltestellen auf der Potsdamer Straße und zusätzlich weiter über Kleinmachnow nach Wannsee angeboten. Die Abfahrt am S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. erfolgt an der Haltestelle Richtung Ruhlsdorf (ggü. vom S-Bahnhof). Die Linie verkehrt neu als PlusBus-Linie und ist auch am Wochenende im Einsatz (Montag-Freitag 04:00-22:00 Uhr 60-Minuten-Takt, am Wochenende alle 2 Stunden), am Bahnhof Struveshof besteht Anschluss zu den Zügen der RB23 zum Flughafen BER. Alle Fahrten auch außerhalb der Hauptverkehrszeit werden bis Ludwigsfelde, Bahnhof verlängert und erschließen neu das Ludwigsfelder Stadtzentrum.

Linien 622 und 623

Es gelten veränderte Fahrzeiten und Anschlüsse. In Tagesrandlagen und am Wochenende verkehren die Linien teilweise im 20/40-Minuten-Takt.



Linie 624

Die schwach nachgefragten Linientaxi- und Rufbus-Fahrten zwischen Saarmund und Sputendorf entfallen (Ersatz durch Fahrten der Linien 611 und 613 ohne Voranmeldung). Die Fahrten im Schülerverkehr werden in die Linien 611 und 613 integriert. Es verbleiben die Fahrten an Schultagen zwischen Sputendorf und Teltow über Güterfelde und Kienwerder.



Linie 625

Die Linie 625 wird durch die verlängerten Fahrten der Linie 629 ersetzt.



Linie 626

Am S Teltow Stadt besteht überwiegend eine umsteigefreie Verbindung zur Linie 620 in bzw. aus Richtung Teltow, Warthestr. Die Abfahrt erfolgt an der Haltestelle Richtung Ruhlsdorf (ggü. vom S-Bahnhof). In Richtung Stahnsdorf entfällt die Bedienung der Haltestellen Teltow, A.-Wiebach-Str. und Bürgertreff.

Es gelten veränderte Fahrzeiten. Die Linie verkehrt Montag-Freitag alle 20/40 Minuten. Zusammen mit der Linie 621 ergibt sich im Abschnitt S Teltow Stadt <> Teltow, Ruhlsdorf ein 20-Minuten-Takt.

Linie 627

Es gelten veränderte Fahrzeiten und Anschlüsse. An Schultagen entfällt die Fahrt 15:49 Uhr ab Stahnsdorf, Gymnasium, dafür wird eine neue Fahrt 14:34 Uhr ab Sputendorf, Lärchenring angeboten.

Linie 628

Es gelten leicht veränderte Fahrzeiten.



Linie 629

Die Linie 629 wird ab Teltow, Warthestr. über Neißestraße – Oderstraße – Zeppelinufer – Zehlendorfer Str. – Mahlower Straße – Gonfrevillestraße – Whitehorse-Straße – Kanada-Allee – Beethovenstraße zur neuen Endstelle Postviertel verlängert und ersetzt dort die Linien 601 und 625.

Es werden damit neue Direktverbindungen zwischen den Einzelhandels- und Versorgungszentren in der Teltower Innenstadt sowie entlang der Oderstraße, dem S-Bahnhof Teltow Stadt und den Wohngebieten Mühlendorf und Postviertel geschaffen. Die Bedienung der Haltestelle Teltow, Oderstr./Saganer Str. wird von der Linie 621 übernommen, die Bedienung erfolgt von Montag bis Freitag alle 30 Minuten (bislang alle 60 Minuten). Es gelten veränderte Bedienzeiten und Fahrzeiten (u.a. mit Abendverkehr im Bereich Oderstraße – Zeppelinufer, täglich späteren Beginn am Morgen und an Ferientagen 60-Minuten-Takt).



Linie N13

Es gelten leicht veränderte Fahrzeiten.

Foto: Redaktion Grafik: Regiobus