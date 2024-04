Nur alle 71 Jahre zu sehen

Ein himmlischer Wanderer zeigt sich derzeit am Sternenhimmel. Der „Teufelskomet“ verdankt seinen Namen den Gasaustritten, die wie zwei Hörner aus der grünen Kometenhülle herausragen. Mit der richtigen Ausrüstung lässt er sich auch in unserer Region beobachten.

12P/Pons-Brooks (so der richtige Namen des „Teufelkometen“ ist ein periodischer Komet mit einer Umlaufzeit von 71 Jahren. Er erfüllt die klassische Definition eines Kometen vom Halley-Typ (eine 20 bis 200 Jahre Umlaufzeit) und ist einer der hellsten bekannten periodischen Kometen. Der Komet wurde im Juli 1812 von Jean-Louis Pons am Observatorium von Marseille entdeckt und 1883 von William Robert Brooks wiederentdeckt. Mit bloßem Auge sieht man ihn nicht. Mit dem Fernglas schon. Am Abend steht der Komet derzeit etwa eine Handbreit über dem Westhorizont.

Seit März wandert der „Teufelskomet“ vom Sternbild Fische in das Sternbild Widder. Am 2. April zog er sehr nahe an dessen Hauptstern Hamal vorbei und erreicht voraussichtlich am 21. April mit einer Geschwindigkeit von 47,1 Kilometern pro Sekunde seinen sonnennächsten Punkt (Perihel). Am 8. April wird es eine Sonnenfinsternis geben, bei der der Komet etwa 25° von der Sonne entfernt sein wird. Die größte Annäherung an die Erde findet am 2. Juni statt.

Kometen sind Himmelskörper aus Eis und Gestein, die als riesige Brocken durch das Weltall fliegen. Auf ihrem Weg verlieren sie Staub, den sie wie einen langen Schweif hinter sich herziehen.

Foto: Pixabay.com