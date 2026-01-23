Pflege-Sprechstunde jetzt auch im Rathaus Kleinmachnow

Die Pflege-Sprechstunde des Projekts „Pflege vor Ort“ findet seit Januar 2026 auch im Rathaus Kleinmachnow statt. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich frühzeitig informieren möchten, an pflegende Angehörige sowie an alle, die Fragen rund um Vorsorge, Unterstützung im Alltag oder Pflege haben. Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich.

Die Pflege-Sprechstunde findet im Rathaus Kleinmachnow, Besprechungsraum 1 (3. Ebene), statt: jeden 1. Dienstag im Monat von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie jeden 3. Dienstag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist möglich, ein spontaner Besuch ebenfalls.

Pflegebedürftigkeit kann Menschen in jeder Lebensphase betreffen – oft unerwartet. Viele wünschen sich, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben. „Pflege vor Ort“ setzt deshalb auf frühzeitige Orientierung und konkrete Wege, wie Unterstützung im Alltag organisiert werden kann – auch bevor eine akute Überforderung entsteht.

In den Gesprächen geht es unter anderem um Vorsorge, den Umgang mit plötzlich auftretendem Pflegebedarf, regionale Hilfsangebote sowie um Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige. Die Beratung ist niedrigschwellig und individuell – mit Blick auf die jeweilige Lebenssituation.

Ansprechpartnerin/Kontakt:

Team „Pflege vor Ort“ Teltow-Kleinmachnow – Frau Gießner und Frau Lohse

Telefon: 03328 3310964, E-Mail: aka-pflegevorort@lebenshaelfte.de

Hintergrund

„Pflege vor Ort“ ist ein Projekt der Kommunen Teltow und Kleinmachnow in Zusammenarbeit mit der Akademie 2. Lebenshälfte. Ziel ist es, Pflegebedürftigkeit möglichst zu verzögern, Pflege im häuslichen Umfeld zu unterstützen und Angehörige zu entlasten.

