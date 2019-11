Neue Bestzeit für Krüsemann in Dubai

Felix Krüsemann hat für Deutschland an den Weltmeisterschaften der Paraathleten in Dubai teilgenommen. Für den Kleinmachnower, der beim RSV Eintracht 1949 e. V. trainiert und bereits Bronzebei der Junioren-WM holte, war es der erste internationale Wettkampf über 1500 Meter in der Männerklasse.

Mit neuer persönlicher Bestzeit von 4:14,70 Minuten lief er am 15. November auf einen respektablen achten Platz des hochkarätig besetzten Teilnehmerfeldes. Die geforderte Zeitnorm für die Qualifikation für die Paralympics in Tokio 2020 verpasste er um zwei Sekunden. Darüber zeigte sich der Athlet nach dem Lauf enttäuscht. Er wäre nicht konzentriert genug gewesen und habe nicht alles aus sich herausholen können, schrieb er auf Instagram. Sein Trainer Martin Conrad sieht das anders: „Für einen 18-Jährigen, der an einem Wettkampf mit solch hohem Niveau teilnimmt, ist die Leistung souverän. Felix hat in Dubai auf sich aufmerksam gemacht und gezeigt, dass er in Zukunft weiter vorne mitmischen möchte.“ Die Goldmedaille über 1500 Meter in der Behinderungsklasse T38 holte der Kanadier und Weltrekordhalter Nate Riech mit einer Zeit von 4:02,04 Minuten vor dem Algerier Abdelkrim Krai und dem Australier Deon Kenzie. Deutschland holte bei der Para-WM elf Medaillen, davon sieben goldene, und landete im Medaillenspiegel der Nationen damit auf Platz 9.

Text/ Foto: pi/ Teltower Stadt-Blatt Verlag