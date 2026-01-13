73-Jährige Vermisste tot aus dem Teltowkanal geborgen

Die seit dem 27. Dezember 2025 vermisste 73-jährige Frau aus Lichterfelde wurde tot aus dem Teltowkanal in Kleinmachnow geborgen. Die Polizei Brandenburg führt das Todesermittlungsverfahren. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Seniorin verließ am 27. Dezember 2025 gegen 13:40 Uhr ihre Wohnung am Waltroper Platz in unbekannte Richtung. Bei der Suche nach ihr hatte die Polizei zuvor Zeugen um Mithilfe gebeten. Laut Polizei könnte die Frau auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Foto: Pixabay.com