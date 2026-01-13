Die Abfallgebührenbescheide 2026 sind unterwegs

Aktuell werden im Landkreis Potsdam-Mittelmark die Abfallgebührenbescheide versendet – erstmals in einem neuen, deutlich übersichtlicheren Layout. Grundlage ist ein vereinfachter Musterbescheid, der eine verbesserte Lesbarkeit bietet.

Das Wichtigste auf einen Blick

Zahlbeträge oder Guthaben sind nun gleich zu Beginn des Bescheids deutlich ausgewiesen. Damit sind die zentralen Informationen sofort erkennbar. Der neue Gebührenbescheid gliedert sich unter anderem in folgende Kernbereiche:

Steuerzeichen

Festsetzung der Entleerungsgebühr für den Veranlagungszeitraum 2025

Festsetzung der Basisgebühr für den Veranlagungszeitraum 2026

Haushaltsangaben bitte prüfen

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die im Bescheid angegebene Anzahl der im Haushalt lebenden Personen zu überprüfen. Sollten sich Änderungen ergeben haben – etwa durch Umzug, Geburt o.ä. – müssen diese zeitnah gemeldet werden, da sie für die korrekte Gebührenberechnung relevant sind. Änderungen sollten möglichst schriftlich und mit entsprechendem Nachweis (z. B. Meldebescheinigung, Geburtsurkunde) übermittelt werden: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH – Kundenänderungsdienst –, Bahnhofstraße 18, 14823 Niemegk, E-Mail: apm-service@apm-niemegk.de. Alternativ stehen Online-Formulare für Ihre Meldung an die APM GmbH zur Verfügung.

Bescheide digital im „Mein APM-Portal“ abrufen

Besonders komfortabel ist der digitale Abruf der Abfallgebührenbescheide über das „Mein APM-Portal“. Nach einmaliger Registrierung stehen dort alle aktuellen und zukünftigen Bescheide jederzeit online zur Verfügung – übersichtlich, papierlos und unabhängig vom Postversand. Darüber hinaus bietet das Portal zahlreiche weitere Online-Services, darunter: Einsicht in Touren- und Abfuhrpläne, Beantragung oder Tausch von Abfallbehältern, Prüfung von Entleerungsdaten, Meldung von Reklamationen, Hinterlegung eines SEPA-Lastschriftmandats. Für den digitalen Bescheid genügt es, im Bereich „Finanzen“ den entsprechenden Schieberegler zu aktivieren und eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen.

Fotos: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH