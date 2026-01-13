BER – Neues Angebot verbindet die Hauptstadtregion mit dem Wirtschaftsraum Bodensee 

AIR UNIQON verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ab sofort viermal wöchentlich mit Friedrichshafen in Baden-Württemberg am Bodensee. Damit entsteht nach 10 Jahren wieder eine Direktverbindung zwischen der Hauptstadtregion und diesem wichtigen Wirtschafts- und Industrieraum im Süden Deutschlands. Die neue Strecke steht montags, mittwochs und freitags im Flugplan und ist speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet.

Die junge Fluggesellschaft wurde im vergangenen Jahr mit Unterstützung der regionalen Wirtschaft am Flughafen Friedrichshafen gegründet. Als virtuelle Airline lässt sie ihre Flüge von einer Partnergesellschaft durchführen. Zum Einsatz kommen Maschinen vom Typ Bombardier Dash 8-400 der deutschen Airline Avanti Air, die 78 Passagieren Platz bieten. Die Flugzeit beträgt rund 90 Minuten.

„Die neue Verbindung schließt eine wichtige Lücke im innerdeutschen Streckennetz“, betont Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Regionale Zentren wie der Wirtschaftsraum Bodensee brauchen eine gute Anbindung an die Hauptstadtregion. Schnelle Wege fördern den Austausch von Wirtschaft, Gründerszene und Politik. Das stärkt beide Seiten.”



„Wir von AIR UNIQON freuen uns, die Bodenseeregion nach langer Zeit mit der Hauptstadtregion zu verbinden”, sagt Fabian Rosenberg, Geschäftsführer der AIR UNIQON GmbH. „Dank der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region, ist eine wichtige Verbindung geschaffen worden. Ab sofort sind eintägige Geschäftstermine sowie Kurztrips und Urlaube in die Hauptstadt sowie an den Bodensee möglich. Wir freuen uns auf unsere Gäste. Wir verbinden Region mit Leidenschaft.”



„Dass Berlin vom Bodensee aus wieder in nur 90 Minuten erreichbar ist, ist ein starker Impuls für unsere Region – für die exportorientierte Wirtschaft ebenso wie für Geschäftsreisende, Pendler und Städtereisende“, sagt Detlef Schäfer, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, anlässlich des Erstflugs nach Berlin. „Zugleich rückt die Vierländerregion Bodensee damit auch für Berlin und Brandenburg in unmittelbare Nähe.“

Flugplan

Die Flugzeiten wurden gemeinsam mit regionalen Unternehmen am Bodensee konzipiert. Attraktive Tagesrandlagen und flexibel wählbare Rückflugoptionen ermöglichen sowohl Tagesreisen als auch mehrtägige Kurzaufenthalte unter der Woche und am Wochenende. Damit lassen sich Geschäftstermine in beiden Regionen um die folgenden Flugtage und -zeiten effizient planen:

• Montag: vormittags

• Mittwoch: morgens und abends

• Freitag: abends

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg (BER)