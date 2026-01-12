Staatssekretär Tinko Hempel entlassen

Minister Robert Crumbach hat am 12. Januar Dr. Tinko Hempel die Entlassungsurkunde als Staatssekretär im Ministerium der Finanzen und für Europa ausgehändigt. Nach der Beendigung der SPD/BSW-Koalition am 6. Januar hatte der Ministerpräsident den ursprünglich vom BSW gestellten Ministerinnen und Ministern überlassen, über die weitere Zusammenarbeit mit den jeweiligen Staatssekretären selbst zu entscheiden.

Finanz- und Europaminister Robert Crumbach entschied sich für die Entlassung von Staatssekretär Hempel und die weitere Zusammenarbeit mit Volker-Gerd Westphal im Finanz- und Europaministerium. Crumbach: „Ohne Frage verfügt Dr. Tinko Hempel als Experte für Haushalts- und Finanzpolitik über ausgewiesene Expertise. Die heute vollzogene Trennung hat ausschließlich politische Gründe, die eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich machen. Ich danke ihm ausdrücklich für seinen Einsatz für das Land Brandenburg.“

Foto: Pixabay.com