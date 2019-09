Steglitz-Zehlendorf: Bürgerämter für einen Tag geschlossen

Ausweis abholen: Ja, Ausweis beantragen: Nein. In dieser Woche bleiben die drei Bürgerämter im Bezirk Steglitz-Zehlendorf jeweils an einem Tag geschlossen. Derzeit werden dort sämtliche Arbeitsstationen von Windows 7 auf Windows 10 umgestellt. An folgenden Tagen steht der jeweilige Standort für den normalen Bürgeramtsbetrieb nicht zur Verfügung:

Bürgeramt Steglitz: am 18. September

Bürgeramt Zehlendorf: am 19. September

Bürgeramt Lankwitz: am 20. September



Die Ausgabe von fertig gestellten Dokumenten ist davon nicht betroffen und an allen Tagen in allen drei Standorten möglich.

Foto: Rathaus Zehlendorf

Quelle: Landespressedienst Berlin/ Foto: Clemensfranz via Wikipedia unter CC 3.0