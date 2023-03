Das Großbeerener Kunstunternehmen KMP unterstützt auch 2023 mit Spenden- und Hilfsaktionen ukrainische Opfer des russischen Angriffskriegs. Hinzu kommt in diesem Jahr Unterstützung für Betroffene der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien.

Auch im Jahr 2023 hat das Großbeerener Kunstunternehmen KMP Kunst-Markt-Portal wieder eine Spendenaktion für Betroffene des Ukraine-Krieges gestartet. Dabei bieten teilnehmende Künstler ihre Werke zum Kauf an und spenden anschließend 20 bis 100 Prozent des Erlöses an die Aktion „Deutschland hilft“. Im Rahmen von Art for Ukraine 2022 konnten im letzten Jahr bereits 1045 Euro gespendet werden – so konnten deutschlandweit Künstler einen Beitrag zur humanitären Hilfe für Ukrainer leisten. Diese Hilfe wird nach mehr als einem Jahr Krieg weiterhin dringend benötigt, sodass die Aktion „Art for Ukraine 2023“ noch bis Ende des Jahres laufen wird und möglichst viele Spenden generiert werden können.

Neben Art for Ukraine 2023 hat KMP Kunst-Markt-Portal in diesem Jahr noch eine weitere Spendenaktion ins Leben gerufen: die Erdbebenopfer-Hilfe. Die Erdbeben in der Türkei und Syrien kosteten zehntausende Leben und hinterließen Millionen hilfsbedürftiger Menschen. Um die Betroffenen der katastrophalen Auswirkungen der Erbeben mit lebensnotwendigen Mitteln und Unterkünften versorgen zu können, werden auch hier Spenden dringend benötigt. Die Aktion funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie „Art for Ukraine“ und läuft noch bis Ende des Jahres.

Neben der Unterstützung für Betroffene des Ukraine-Krieges und den Opfern der Erdbeben in der Türkei und Syrien wird bei den Spendenaktionen auch den teilnehmenden Künstler geholfen – ihnen wird provisionsfrei eine Plattform zum Verkauf ihrer Werke geboten und somit die deutsche Kunstszene gefördert. Auch die Käufer der Aktionswerke profitieren, denn sie können gleichzeitig einen Beitrag für die Notleidenden des Ukraine-Krieges oder der Erbeben spenden und die Künstlerförderung unterstützen. „Und nicht zuletzt bereitet originale Kunst von lokalen Künstlern viel Freude und ist eine Investition fürs Leben“, betonen die Veranstalter.

Die Idee der beiden Spendenaktion stammt von KMP-Inhaber Lutz Rasemann. Seit seiner Pensionierung hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Brandenburger und Berliner Künstler-Förderung voranzutreiben und veranstaltet seitdem jährlich zwei Kunst-Verkaufsausstellungen, an denen Brandenburger und Berliner Künstler allen Alters und unabhängig ihrer Professionalität teilnehmen können. Dieses Jahr findet die Sommer-Galerie am 03. September 2023 und die Markthallen-Galerie am 26. November 2023 statt.

Die Anmeldung für interessierte Künstler zu den beiden Spendenaktionen und den Galerien ist weiterhin möglich. Alle Informationen zur Teilnahme für Künstler und für interessierte Käufer sowie die Aktionswerke sind unter www.kmp-kunstmarktportal.de unter den jeweiligen Projekt- oder Veranstaltungs-Seiten zu finden. PM

Bild: Helena Weller