Gemeinde Stahnsdorf verleiht Ehrennadel: Vorschläge gesucht

Am 29. September will die Gemeinde Stahnsdorf engagierte Bürger mit der Ehrennadel auszeichnen. Ab sofort können schriftliche Vorschläge eingereicht werden; das Fristende ist auf den 23. Juni gesetzt.

Auch in diesem Jahr wird der Stahnsdorfer Ehrenamtstag in Form einer abendlichen Feierstunde begangen, bei der verdiente Ehrenamtliche mit der Ehrennadel ausgezeichnet werden. Für die mittlerweile achte Festveranstaltung seit dem Einführungsjahr 2014 ist der Freitag, 29. September 2023, vorgesehen. Ab sofort und noch bis zum 23. Juni 2023 sucht die Gemeinde Stahnsdorf aus diesem Anlass verdiente Ehrenamtliche, die für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet werden sollen.

Vorschläge müssen sich zwingend auf (natürliche) Personen beziehen, können aber sowohl durch Privatpersonen als auch durch Firmen, Organisationen und Vereine eingereicht werden. Eine Empfehlung mit kurzer Begründung und Kontaktmöglichkeit für Rückfragen können auf folgenden Wegen an die Gemeinde übermittelt werden:

• per Post an: Gemeinde Stahnsdorf, Der Bürgermeister, Annastr. 3, 14532 Stahnsdorf

• per Fax an 03329 646130 oder

• per E-Mail an gemeinde@stahnsdorf.de.

Vorschläge sind ausschließlich in Schriftform möglich. „Ihre Ideen können Sie somit leider nicht telefonisch einreichen“, betont die Gemeinde Stahnsdorf in einer Presseerklärung. Gemäß der Ehrennadelsatzung der Gemeinde Stahnsdorf trifft der Hauptausschuss unter allen Einsendungen eine Vorauswahl und stellt diese der Gemeindevertretung zum Beschluss vor. Da hierfür Geheimhaltung vorgesehen ist, erfolgen die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen im nicht-öffentlichen Teil der jeweiligen Sitzung.

Die Auszeichnung mit der Ehrennadel wird jährlich seit 2014 begangen, als die entsprechende Satzung anlässlich der 750-Jahr-Feier Stahnsdorfs in Kraft trat. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 war sie pandemiebedingt ausgesetzt. Alle 20 bislang ausgezeichneten Personen sind auf der Sonderseite zum Ehrenamt aufgeführt. PM

Bild: Redaktion