Boccia in Großbeeren: Kooperation zwischen Seniorentreff und Tennisclub

Der Seniorentreff Großbeeren will für mehr sportliche Betätigung an der frischen Luft sorgen und hat dafür pünktlich zum Start in die Boccia-Saison ein Arrangement mit dem Tennisclub Rot Weiß Großbeeren getroffen. Jeden Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 14:00 Uhr darf die Bocciaanlage auf dem Gelände öffentlich genutzt werden.

Die Boccia-Saison geht von April bis Oktober. Wenn das Angebot beim Tennisclub Rot Weiß Großbeeren gut ankommt, könnte die Nutzungszeit auch noch erweitert werden. Das Clubgelände befindet sich in der Ruhlsdorfer Straße gegenüber der Bülowpyramide.

Beim Boccia werfen die Mitspieler größere Kugeln auf eine kleine Kugel. Wer mit seiner Kugel näher herankommt als die gegnerische Seite, bekommt einen Punkt. Es gewinnt, wer zuerst 15 Punkte erreicht hat. Man kann aber auch eine niedrigere Punktzahl festlegen. Damit es sofort mit dem Boccia losgehen kann, hat die Gemeinde Großbeeren dem Seniorentreff einen Satz Bocciakugeln und einem wetterfesten Aufbewahrungsbehälter für die Utensilien zur Verfügung gestellt.

Wer gerne die Bocciaanlage beim Tennisclub Rot Weiß Großbeeren nutzen will, meldet sich telefonisch bei Seniorenbeirat Detlef Lenz unter der Rufnummer 033701 55256 oder 0151 42494082 an.

Text: Andrea Nebel/ Foto: Jürgen Sieber auf Pixabay