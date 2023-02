Szenische Lesung in Teltow: Würdigung der Autorin Maxie Wander

Die in Wien geborene Schriftstellerin Maxie Wander lebte viele Jahre in Kleinmachnow und hoffte dort auf eine bessere DDR. Die Stadt Teltow würdigt sie am 03. März mit einer szenischen Lesung.

Viele Jahre hat sie in Kleinmachnow gelebt – in diesem Jahr hätte die Schriftstellerin Maxie Wander ihren 90. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass gestaltet das „Theater am Weinberg Kleinmachnow“ gemeinsam mit dem Pianisten Dustin Michel und vier Schauspielern eine szenische Lesung. Zu Gast im Teltower Bürgerhaus am 3. März ab 19 Uhr werden sein: Robert Glatzeder, Ulrike Röseberg, Christiane Ziehl und Cynthia Schulz. Regie führen Konstantin A. Bürger und Kathrin Heilmann.

Maxie Wander (1933-1977) zog 1958 mit ihrem Ehemann Fred aus Wien nach Kleinmachnow. Die Fotografin und der Journalist teilten die Liebe zu bildhaften, ungeschönten Milieuschilderungen und die Sehnsucht nach einem besseren Deutschland, das sie bald mit der neugegründeten DDR identifizierten. Doch auch wenn Maxie Wanders Vorstellungen von einem besseren, freieren und gerechteren Deutschland enttäuscht werden, so interessieren sie vor allem Frauenschicksale in der DDR.

In den 1970er Jahren interviewt Maxie Wander 19 Frauen aus unterschiedlichsten Altersstufen, Berufsgruppen und sozialen Schichten. Die Gesprächsprotokolle verarbeitet sie zu Porträts und veröffentlicht sie in dem Werk „Guten Morgen, du Schöne“, das Wander weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt macht und bis heute als authentischstes Zeugnis des Lebensalltags der DDR gilt. Den großen Erfolg des Buches erlebt sie nur in Ansätzen: 1977, kurz nach dem Erscheinen von „Guten Morgen, du Schöne“, stirbt Maxie Wander an Krebs.

Das Wichtigste in Kürze:

Wo : Bürgerhaus Teltow, Ritterstraße 10, 14513 Teltow

: Bürgerhaus Teltow, Ritterstraße 10, 14513 Teltow Wann : Freitag, 03. März 2023, 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

: Freitag, 03. März 2023, 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) Karten : Tourist-Information Teltow, 03328-4781-293

: Tourist-Information Teltow, 03328-4781-293 Online-Tickets unter kultur.teltow.de

unter kultur.teltow.de Eintritt: 8 EUR, ermäßigt 6 EUR PM

Bildrechte Titelfoto: Stadt Teltow