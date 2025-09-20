Stahnsdorf – Lebendiger Adventskalender

Auch in diesem Jahr laden die Organisatorinnen des „Lebendigen Adventskalenders“, Britta Engelmann-Hübner, Anne Klarl und Ines Pietsch, herzlich dazu ein, die 24 Türchen beim „Lebendigen Adventskalender“ in Stahnsdorf und seinen Ortsteilen zu füllen. Vom 01. bis 24. Dezember planen sie, täglich mindestens ein kostenloses Mitmachangebot zu ermöglichen. Interessierte Privatpersonen, Gewerbetreibende, Organisationen und Institutionen aus der Gemeinde Stahnsdorf richten diese Aktionen in der Vorweihnachtszeit für ihre Mitmenschen aus.

Gefragt ist alles, was die Menschen in netter vorweihnachtlicher Atmosphäre zusammenbringt. Glühwein, Feuertonne, Adventsbasteln, Lesung, Weihnachtsbäckerei, gemeinsames Weihnachtsliedersingen. Die Rückmeldung der Angebote, die sich an Menschen jeden Alters richten können, soll bis spätestens 15. Oktober 2025 unter der Telefonnummer 03329 634636 oder per E-Mail an adventskalender.stahnsdorf@gmail.com erfolgen.

Die Organisatorinnen freuen sich über jede einzelne kreative Idee für die Adventszeit und tragen diese zusammen. In einem digitalen Adventskalender auf stahnsdorf.de sowie im dortigen Veranstaltungskalender werden die Aktionen veröffentlicht.

Die Tradition des „Lebendigen Adventskalenders“ lebt seit 2009 – lediglich durch die Coronazeit unterbrochen. Sie steht für eine liebevoll und vielfältig gestaltete Vorweihnachtszeit von Stahnsdorfern für Stahnsdorfer. Die Veranstaltungsreihe wird durch die Gemeinde Stahnsdorf unterstützt.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf