Stahnsdorf – Familienfest mit Kunstallee

Das Stahnsdorfer Familienfest findet am 13. September zwischen 14:00 und 22:00 Uhr statt. Bei der inzwischen dritten Ausgabe der „Kunstallee” sind wieder weit mehr als 20 regionale Künstlerinnen und Künstler dabei.

Diverse Stände säumen das Festgelände. Mit dabei sind unter anderem die kommunalen Kitas sowie verschiedene Sport- und Fördervereine. Die meisten Attraktionen, darunter zwei Vierer-Bungeetrampoline, eine Aqua-Zorbing-Station, eine Sommerrodelbahn und Fußball-XXL-Darts, können von Kindern kostenfrei genutzt werden. Auf der Hauptbühne nahe dem Denkmal präsentiert die Gemeinde im Laufe des Nachmittags und Abends folgende Acts bzw. Bands (in chronologischer Reihenfolge): 3Berlin (Berlin), Naboso (Rokytnice nad Jizerou/CZ), Imbiss (Berlin), Local Vocals (Stahnsdorf) und Lottalärm (Berlin).

Auf dem Querweg entlang des Teiches und des Spielplatzes bis zur Kirche zeigen Künstler von 12:00 bis 19:00 Uhr unterschiedliche Formen bildender Kunst und präsentieren ihre Werke. Sie freuen sich darauf, mit den Gästen und Flaneuren ins Gespräch zu kommen. Die Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen, da aufgrund der üblichen Durchfahrtsbeschränkungen unmittelbar am Dorfplatz nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Gleich drei Bushaltestellen sind fußläufig zu erreichen. Am nächsten zum Veranstaltungsgelände liegen die Haltestellen „Friedrich-Weißler-Platz“ (rund 200 Meter Fußweg), „Stahnsdorfer Hof“ (300 Meter) und der Busbahnhof Waldschänke (400 Meter).

Foto: Gemeinde Stahnsdorf