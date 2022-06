Sommerferienkurs: „Selfie vs. Selbstportrait“

Selfies kann jeder, Portraits bald auch: Die Jugendkunstschule Teltow bietet in den Sommerferien einen Sommerferienkurs für Jugendliche an. Ab dem 11. Juli können sich junge Kunstfans im Portraitieren versuchen.

„Was ist das eigentlich?“, „Wie geht das und wer bin ich?“, „Das geht doch nur mit dem Smartphone oder auch ohne?“ Zu diesem Thema wird künstlerisch experimentiert und geforscht. Die Jugendlichen probieren dazu z.B. Zeichnungen, Schablonendruck und Collage. „Entdecke dich & deine Kreativität!“, ermuntert die Jugendkunstschule Teltow junge Kunstinteressierte. Der Sommerferienkurs richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren.

Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 10 Euro. Um eine Anmeldung per E-Mail an s.schneider@teltow.de oder telefonisch unter 03328 478 1243 wird gebeten. Die Veranstaltung findet in der Jugendkunstschule im Bürgerhaus, Ritterstr. 10, statt.

Datum: Montag, 11. Juli, bis Donnerstag, 14. Juli 2022

Uhrzeit: 14:00 bis 17:00 Uhr

Veranstalter: Jugendkunstschule Teltow

Bild: Stadt Teltow/Stefanie Labes