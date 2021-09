Showboot „ankert“ im Freibad Kleinmachnow

Das Theater am Weinberg Kleinmachnow begibt sich ab dem 03. September auf eine „Kreuzfahrt“ durch seine vergangenen 30 Jahre. Mit an Bord sind Passagiere, die in dieser Zeit die Gruppe Theater am Weinberg begleitet und geprägt haben.

„Ahoi Landratten“, grüßt das Kleinmachnower Theater am Weinberg Kleinmachnow e.V. „Unser Schiff liegt im Freibad Kleinmachnow vor Anker. Es schwimmt, aber es fährt nicht. Und damit herzlich willkommen an Bord. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie eine Kreuzfahrt quer durch die Gewässer, die wir mit unserem Schiff in den letzten 30 Jahren bereisten.

Lassen Sie alle Sorgen fallen, hören Sie wie die Schrauben weißen Schaum aufwirbeln und der eine oder andere Passagier Luv und Lee verwechselt. Sie werden sehen: Eine Seefahrt, die ist lustig, wenn unser Kapitän (Michael Surma) und seine bezaubernde Entertainmentmanagerin (Cynthia Schulz) feststellen müssen, dass sie keine Künstler an Bord haben und das Bordprogramm somit förmlich ins Wasser fällt. Aber die beiden wären keine waschechten TAW-Seebären, wenn ihnen nicht etwas einfallen würde. Und so veranstalten sie einfach ein Casting auf offener See. Die Mannschaft ist von dieser Idee aber alles andere als begeistert, denn sie ist eigentlich eher in Liebesdingen unterwegs.

An Bord erleben sie Mitfahrende aus den letzten 30 Jahren der Gruppe Theater am Weinberg: Dustin Dick, Daniela Dieter, Florian Dieter, Michael Junghanns, Julian Krause, Cynthia Schulz, Michael Surma und Fiorenza Zanoni. In diesem Sinne: Bon Voyage!“

Die Aufführung findet nach Möglichkeit such bei Regen oder kühleren Temperaturen statt. Die Gäste sind gebeten, dafür wetterfeste Kleidung – jedoch keine Schirme – bereitzuhalten, eventuell auch Sitzkissen und Decke. Die Aufführungen am 03., 04. und 07. September finden um 20:15 Uhr coronakonform unter Beachtung der dann geltenden Umgangsverordnung statt. Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung unter tawklm20@gmail.com erforderlich. Karten sind in der Natura-Buchhandlung Kleinmachnow oder unter tawklm20@gmail.com erhältlich und kosten 12 Euro (ermäßigt 6 Euro; Abendkasse 15 Euro). PM

Bild: Theater am Weinberg Kleinmachnow e.V. (i.G.)