Potsdamer Lichtspektakel am kommenden Wochenende

Als Auftakt zur Veranstaltungsreihe "Potsdam im Licht" findet vom 02. bis zum 04.November in der Zeit von 17:00 bis 23:00 Uhr das mittlerweile 3. "Potsdamer Lichtspektakel" statt.

„Mit knapp 100.000 Besuchern hat das "Potsdamer Lichtspektakel" im Jahr 2017 unsere Erwartungen weit übertroffen. Der rege Zuspruch hat uns bestärkt, das Lichtfest in Potsdam weiter zu entwickeln“, sagen die Initiatoren Alice Paul-Lunow und Andreas Boehlke, die gemeinsam auch die Projektleitung für das momentan stattfindende Lichtkunstfestival "Berlin leuchtet" innehaben.

Dieses Jahr können die Besucher einige neue Standorte entdecken: die Biosphäre Potsdam bietet ein Programm unter dem Titel „Magische Dschungelnächte rund um den Urwaldsee“ an. Ab 17:00 und danach bis 23:00 Uhr (sonntags bis 22:00 Uhr) kann die Biosphäre zum vergünstigten Eintrittspreis von 5 Euro pro Person erkundet werden. Harfenmusik am Urwaldsee und exotische Kulinarik unter Palmen laden zum Entdecken und nächtlichem Abenteuer ein.

Ganz in der Nähe, am Belvedere auf dem Pfingstberg verzaubern den Besucher Kristallwelten der Künstlerin Dorte Sukavi und eine Lichtinstallation des österreichischen Lichtkompositeurs Harald Tragweindl. DJ Stefan Lammel, Raclette Leopold und Goldstaub Barcatering sorgen zudem für loungige Verweil-Atmosphäre an diesem mystisch-schönem Ort.

Die Bahnhofspassagen stehen dieses Jahr für Interaktivität: die Fin Sin Fin Lichtskulpturen des Lichtkünstlers Malte Kebbel markieren im Atriumbereich des Bahnhofs den Startpunkt zum Spaziergang durch die Stadt. Mit Laserstiften können die Gäste den Skulpturen für etwa 20 Sekunden ihre eigene künstlerische Note verleihen und die Skulpturen kreativ leben lassen. Auf der Fassade Richtung Babelsberger Straße wartet das Computerspiel „Snake“ – bekannt u. a. von den alten Nokia-Handys – darauf von den Besuchern auf der Fassade gespielt zu werden. Zwischen 17:00 bis 22:00 Uhr entstehen tolle Lichtvarianten der „Schlange“, die sich am Gebäude entlang windet und per Joystick gesteuert wird. Die Geschäfte werden am Freitag und Samstag von 9:30 bis 20:00 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

Auf dem Weg in die historische Innenstadt erwartet vor allem Familien mit Kindern ein besonderer Erlebnisbereich im Café auf der Freundschaftsinsel. Mit Theo Tintenklecks wird an allen drei Tagen zwischen 17:00 und 20:00 Uhr gebastelt. Quizzen rund um die Welt, leuchtende Sportgeräte und Kinderschminken mit nachtleuchtender Farbe sowie Stockbrot und Kinderpunsch runden das bunte Programm ab. Besondere Highlights: Freitag, 18:30 Uhr: Farbschatzsuche, Samstag, 19:00 Uhr: Lampionumzug, Sonntag, 18:30 Uhr, Leucht-Entenrennen.

Auf dem Weg Richtung Innenstadt begegnet den Gästen das illuminierte ILB-Gebäude. Der Licht- und Videokünstler Stefan Ihmig (RESORB), gerade während des Circle of Lights Festival in Moskau mit dem ersten Preis des Art Vision Contest ausgezeichnet, gestaltet ein 3 D-Mapping auf der Fassade zu den vier Förderbereichen der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Der Alte Markt begeistert mit Harald Tragweindls Illuminationen zur Sonderausstellung „Umkämpfte Wege der Moderne – Wilhelm Schmid und die Novembergruppe“, die zurzeit im Potsdam-Museum zu sehen ist. Nikolaikiche und das Fortuna-Portal des Landtags-Schlosses werden ebenfalls in neuem Gewand zu sehen sein.

Majorie Chau, chilenische Künstlerin, taucht die Berliner Volksbank am ehemaligen Standort der Alten Post, in eine Video-Kollage „Hoffnung und Zusammensein“, die das Leben mit Optimismus und Freiheit zeigt. Die Besucher bestaunen das Leben in seiner Farbenpracht.

Zum ersten Mal wird auch das Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße erstrahlen. Die PMSG Potsdam Tourismus Marketing GmbH bietet an allen Veranstaltungstagen jeweils um 17:00 Uhr und dann nochmal um 19:00 Uhr einen geführten Lichtspaziergang an, der an der Tourist-Information in den Bahnhofspassagen startet und im Holländischen Viertel endet. Tickets sind in den Tourist-Infos im Stadtgebiet oder über das Buchungssystem www.reservixx.de erhältlich.

Dieses lädt mit seinem Lichtermarkt von 13:00 bis 22:00 Uhr an allen Tagen zum Genießen und Verweilen ein und bildet mit Live-Performances und Gastronomie das Zentrum des Festes, bei dem auch wieder das Quartier Schiffbauergasse, der Nikolaisaal Potsdam und das Stern-Center mit Illuminationen präsentieren werden.

Zum Mitmachen gibt es dieses Jahr das erste Mal einen Fotowettbewerb. Das Siegerbild wrd in den exklusiven Potsdam-im-Licht-Kalender veröffentlicht. Einsendeschluss für die Fotos ist Montag, der 6. November. Die Teilnahmebedingungen können der Website entnommen werden.

Im November 2016 fand unter dem Titel „Een Lichtspektakle“ das erste Potsdamer Lichtspektakel im Holländischen Viertel statt. Trotz Dauerregen war die Veranstaltung mit Illuminationen zwischen Hauptbahnhof und Nauener Tor mit dem begleitenden Markt im Holländischen Viertel mit etwa 20.000 Besuchern ein phänomenaler Erfolg. 2017 konnten etwa 80.000 Besucher gezählt werden, so dass für das Jahr 2018weitere engagierte und unterstützenden Partner gefunden wurden.

Gemeinsam mit Andreas Boehlke, dem Erfinder und Initiator der Lichtfeste in Berlin organisiert Frau Paul- Lunow nun vom 2. bis zum 4. November zum dritten Mal ein stadtweites Fest, bei dem sich viele Künstler präsentieren und über 30 Objekte und Bauten illuminiert werden. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam übernimmt auch diesmal die Schirmherrschaft für „Potsdam im Licht“, um die regionale Wirtschaft, zu der die Einzelhändler genauso gehören wie die touristischen Leistungsträger und das Gastgewerbe, zu stärken. Das Potsdamer Lichtspektakel stellt künstlerische Outdoor-Lichtinszenierungen im gesamten Stadtgebiet aus und möchte in jedem Jahr ein Gebäude im Rahmen des zu entwickelnden Lichtkonzeptes dauerhaft beleuchten, um nach und nach das Licht in die Stadt zu bringen. Ziel 3 des ab 05. November bis zum 20. Januar 2019 laufenden Projekts „Erlebe Deine Stadt“ ist, Hotels, Gaststätten sowie kulturelle Einrichtungen für Berliner und Brandenburger Gäste zu öffnen und Interesse für das vielfältige Angebot zu wecken.

Ab sofort sind die Homepages www.potsdam-im-licht.de und www.potsdamer-lichtspektakel.de online und informieren über die Programme.

Text/ Foto: Fine Emotion Event und Marketing GmbH