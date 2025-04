Ostern in der St. Andreasgemeinde

Vom 7. bis 20. April können Besucherinnen und Besucher im Ostergarten an der Siedlungskirche, Mahlower Straße 150a, die biblischen Ostergeschichten einmal anders erleben. Beginnend mit dem Einzug Jesu in Jerusalem vermitteln liebevoll und kreativ gestaltete Stationen die Osterfreude über die Auferstehung. Der Ostergarten regt zur Auseinandersetzung mit den biblischen Erzählungen an, ist für alle Generationen geeignet und barrierefrei zugänglich. Er kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden.

Geöffnet ist am Dienstag, 8. April und Donnerstag, 10. April je von 15:00 bis 18:00 Uhr. Am Wochenende 12./13. April von 14:00 bis 17:00 und in der Woche vor Ostern, 14. bis 19. April von 11:00 bis 17:00 Uhr. Natürlich stehen zu den Zeiten auch Menschen aus dem Team für Führungen gerne bereit. Der Eintritt ist frei, die Gemeinde freut uns über Spenden zur Mitfinanzierung des Ostergartens.



Palmsonntag – Familienkirche

Die Kita gestaltet den Gottesdienst mit. Zu den Klängen von „Jesus zieht in Jerusalem ein“ ziehen die Kinder in die Kirche ein. Die Besucher können sich auf erzählte und gespielte Geschichten und eine Taufe freuen.



Gottesdienste in der Karwoche

Am Gründonnerstag, dem 17. April um 18:00 Uhr, beginnen die österlichen Tage mit einem Tischabendmahl in der Siedlungskirche. Der Schwerpunkt liegt auf der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern, die darauf verweist, dass Gemeinschaft zum Wesenskern der Kirche gehört. Bestandteil dieses Gottesdienstes ist

ein gemeinsames Essen.



Karfreitag

Am 18. April um 10.30 Uhr in der St. Andreaskirche steht im Zeichen der Kreuzigung. Ein erschütterndes Ereignis, das zugleich einen Wendepunkt markiert. Der Gottesdienst gemahnt an menschliches Leid, gedenkt der Hingabe Jesu, und verzichtet bewusst auf die Feier des Abendmahls als ein Zeichen für die Verlassenheit, die sich im Kreuz manifestiert.



Ostergottesdienste



Die Osternacht beginnt mit einem Kreuzwegspaziergang um 20:00 Uhr an der Siedlungskirche. Von hier geht es zur Andreaskirche, der Kapelle auf dem Fried- hof nach Ruhlsdorf. Dort wird ab 23.00 Uhr das Osterfeuer brennen. Zur Mitternacht gehen wir in die Kirche und entzünden das Osterlicht.



Ostersonntag

Am 20. April um 10:30 Uhr in der St. Andreaskirche sind Jung und Alt zum Gottesdient mit Tauferinnerung und Abendmahl eingeladen. Nach ei- nem Beschluss des Gemeindekirchenrats sind ausdrücklich auch getaufte Kinder in der Begleitung ihrer Eltern oder einer anderen Bezugsperson (z.B. Paten) im

Abendmahlskreis willkommen. (Noch nicht getaufte Kinder werden gesegnet.)



Ostermontag

Am 21. April um 10.30 Uhr in der St. Andreaskirche findet ein Gottesdienst statt. Die Kirchengemeinde lädt zu einem besonderen Kindergottesdienst mit Osternestsuche ein.

Gottesdienste im April 2025

06. April, Judika 10:30 Uhr St. Andreaskirche, Breite Straße, Pfrn. Beuter, KiGo

13. April, Palmarum 10:30 Uhr St. Andreaskirche Pfr. i. E. Noack, Familienkirche und Taufe / 19:00 Uhr St. Thomas Morus, Hohe Kiefer 113, Kleinmachnow

Taizéandacht

17. April, Gründonnerstag 18:00 Uhr Siedlungskirche, Mahlower Straße 150a Pfarrer i.E. Noack, Tischabendmahl

18. April, Karfreitag 10:30 Uhr St. Andreaskirche, Pfr. i. R. Bürger, KiGo und Chor

19. April, Osternacht 20:00 Uhr Siedlungskirche, Pfrn. Beuter, Diakon Bindemann

20. April, Ostersonntag 6:00 Uhr Friedhofskapelle, Weinbergsweg 1 Pfr. Nehls / 10:30 Uhr St. Andreaskirche Pfr. i. R. Bürger, für Jung und Alt mit Tauferinnerung und Abendmahl

21. April, Ostermontag 10:30 Uhr St. Andreaskirche, Pfrn. i. R. Bindemann, KiGo

27. April, Quasimodogeniti 10:30 Uhr Siedlungskirche, Pfr. i. R. Bürger, KiGo

Fotos: St. Andreas Kirchengemeinde / Redaktion