Fotostrecke – 15. Teltower-Kunst-Sonntag

Am 5. November lud die Stadt Teltow zum beliebten Kunst-Sonntag in die historische Altstadt ein. Die Veranstaltung fand bereits zum 15. Mal statt und hat sich zu einem Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt.

Dank der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer und des Landkreises Potsdam-Mittelmark öffneten am Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr wieder verschiedene Einrichtungen in der Altstadt ihre Türen für zeitgenössische Kunst. In einem beheizten Zelt auf dem Marktplatz, dem Stubenrauchsaal, im Mattausch-Haus und im Bürgerhaus präsentierten Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation und Fotografie ihre Werke. Ins Leben gerufen wurde der Teltower Kunst-Sonntag vom kürzlich verstorbenen Dieter Leßnau, der mit dieser Veranstaltung die Teltower Kunstszene bis heute prägt.

Die Begrüßung erfolgte durch den Bürgermeister Thomas Schmidt und Julia Schröder, Leiterin des Bürgerhauses.

Der Kunst-Sonntag hat sich so gut etabliert, dass in diesem Jahr erstmals eine Jury die begrenzten Plätze vergeben musste.

50 Künstlerinnen und Künstler stellten aus.

Der Teltower Kunstsonntag ist die größte Kunstmesse der Region.

Der Teltower Kunst-Sonntag wäre nicht das, was er ist, ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Die Stadt Teltow freut sich schon jetzt auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr und lädt am 10. November 2024 zum 16. Teltower Kunst-Sonntag ein. Ab Juni 2024 finden interessierte Künstlerinnen und Künstler unter kultur.teltow.de Informationen zur Bewerbung. Sollten mehr Bewerbungen eingehen als Standflächen zur Verfügung stehen, behält sich die Stadt Teltow vor, eine Jury über die Auswahl entscheiden zu lassen.

Fotos: Tina Ritter