Mehr als 1.100 Teilnehmer aus 26 Nationen beim „18. Teltowkanal Halbmarathon“

Der Teltowkanal-Halbmarathon ist erwachsen geworden! Wieder mehr als 1.100 Läufer und sportliche Prominenz waren bei der 18. Auflage des Teltowkanal-Halbmarathons mit dabei. Karsta Parsiegla und Lance Franke gewinnen über die 21,1 Kilometer. Die Staffel „Tatort Teltow“ schlägt sich beachtlich unter den 50 Team-Staffeln und über 100 Bambinis laufen „friedlich“ im Wettstreit miteinander und gegeneinander.

Mehr als 1.100 Läuferinnen und Läufer aus 26 Nationen haben am heutigen Sonntag erneut auf sportliche Art und Weise erlebt, was vor 34 Jahren begann: der Ost-West-Verkehr ohne Grenzen. Beim 18. Teltowkanal-Halbmarathon liefen sie entlang des Teltowkanals über eine 7 Kilometer lange Runde, die Teltow und den Berliner Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf verbindet. Nicht nur der Teltowkanal – Halbmarathon wurde erwachsen, Norbert Wolter aus Teltow war am Sonntag schon zum 18. Mal dabei – starke Leistung!

Staatssekretärin Claudia Zinke (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg) schickte die 1.100 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke, womit der Lauf nach der Coronazeit schon wieder stark gebucht war. Einen Teilnehmerrekord verbuchte sogar der Bambini-Lauf. Die Jüngsten wurden vom aktuell schnellsten Kanuten der Welt, Olympiasieger Max Lemke (KC Potsdam) auf die 800 Meter Runde geschickt.

Sieger über die Halbmarathonstrecke war nach 01:14:36 Stunden Lance Franke (Potsdamer Laufclub), schnellste Frau war in 01:35:20 Stunden Karsta Parsiegla (SCC Berlin). Bei den Staffeln war das Männerteam „Berlin Track Club #1“ siegreich. Das Trio benötigte für die 21,1 Kilometer 01:18:12Stunden. Bei den Frauen gewannen die „Fahr Fahr ahead“ in einer Zeit von 01:49:31. Schnellste Firmenstaffel war nach 01:22:22 „Deutsche Bank ING“.

Der Teltowkanal-Halbmarathon verbindet jedoch nicht nur einst geteilte Orte, sondern verbindet Leistungs- und Freizeit- oder Familiensport mit Menschen in besonderen (Not-)Lagen. Unterstützt wurden sie neben Claudia Zinke und Max Lemke von weiteren Prominenten. Schauspieler Bülent Sharif engagierte sich gemeinsam mit „Schlagerstern“ Mitch Keller („Steh auf, wenn Du fällst“ und Berliner Scheriff Matthias Schodrowski (Polizei Berlin) um Aufklärung in der Staffel „Tatort Teltow“.

Der Teltowkanal-Halbmarathon ist einer der größten Volksläufe in Brandenburg und Berlin, der vom Verein für Gesundheitssport Kiebitz e.V. organisiert wird. Die Verantwortlichen im Verein und alle über 50 ehrenamtlichen Helfer um Organisationschef Dr. Lars Weber atmeten nach der 18. Auflage erstmal kräftig durch: „Oh man – wir hatten schon wieder mit allem Glück. Tolles Wetter, starke Zeiten und super Stimmung am Streckenrand. Und nachdem wir unser diesjähriges Event wieder für über 1.000 Teilnehmer freigegeben hatten, mussten wir auf Grund der Besorgnis des Wasserstraßenbundesamtes, dass mehr als 2.000 Beine die ehrwürdige Knesebeckbrücke zum Einsturz bringen können, auch die Verlegung des Starts auf das Zeppelinufer managen. Mit der großen Unterstützung unserer alten und neuen Partner des Teltowkanal-Halbmarathons hatten wir im 1. Jahr nach der Coronazeit und 34 Jahre nach Mauerfall ein besonders schönes Erlebnis.“

>> Ergebnisse des 18. Teltowkanal-Halbmarathons sind unter: www.teltowkanal-halbmarathon.de und unter: www.davengo.com zu finden.

Textquelle: Dr. Lars Weber für den VGS Kiebitz e.V.; Foto: VGS Kiebitz e.V.