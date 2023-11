Am 8. November um 20 Uhr hält Michael Cramer, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Kleinmachnow einen Lichtbildervortrag zum Thema „Vom Berliner Mauerweg zum Europa-Radweg Eiserner Vorhang“.

Die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow und die Stiftung Kirche und Kultur im Alten Dorf laden zu einem Vortrag mit Michael Cramer ein. Michael Cramer war von 1989 bis 2004 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und anschließend bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und von 2014 bis Januar 2017 Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN). Seiner beharrlichen Initiative ist es zu verdanken, dass der Mauerweg ausgeschildert und fahrradfreundlich ausgebaut wurde.

Der Berliner Mauerweg markiert den Verlauf der ehemaligen DDR-Grenzanlagen zu West-Berlin. Er führt auf rund 160 Kilometern um die ehemalige Halbstadt. In den meisten Abschnitten verläuft der Rad- und Wanderweg auf dem ehemaligen Zollweg (West-Berlin) oder auf dem so genannten Kolonnenweg, den die DDR-Grenztruppen für ihre Kontrollfahrten angelegt hatten. Entlang der Straßen An der Stammbahn und Wolfswerder sowie des Buschgrabens markiert der Weg die Grenze zwischen Kleinmachnow und Berlin-Zehlendorf. Der Berliner Mauerweg ist gewissermaßen der Vorläufer des Europa-Radwegs Eiserner Vorhang, der als EuroVeloRoute 13 entlang der ehemaligen Westgrenze der Warschauer-Pakt-Staaten von der norwegisch-russischen Grenze bis zum Schwarzen Meer verläuft. Er soll das Geschichtsbewusstsein und die gesamteuropäische Identität fördern.

Foto: Michael Cramer