Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 31. Oktober bis 6. November

Wie ist es Familie Crawley seit dem Serienende von „Downton Abbey“ ergangen, muss das Ehepaar Lehnert sich am Ende von „Und wer nimmt den Hund?“ vielleicht gar nicht mehr um das Sorgerecht für den Vierbeiner streiten und wie entscheiden fünf Geschwister in „Idioten der Familie“ über die Zukunft ihrer geistig behinderten Schwester? Antworten auf diese Frage gibt es ab Donnerstag in den Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow. Hier finden Sie das Kinoprogramm:

Downton Abbey:

Donnerstag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr

Freitag, 1. November, um 18:00 Uhr

Und wer nimmt den Hund?

Freitag, 1. November, um 20:15 Uhr

Sonntag, 3. November, um 17:00 Uhr

Mittwoch, 6. November, um 20:15 Uhr

Idioten der Familie

Donnerstag, 31. Oktober, um 18:00 Uhr

Mittwoch, 6. November, um 18:00 Uhr

Shaun das Schaf 2 – Ufo Alarm

Donnerstag, 31. Oktober, um 16:00 Uhr

Freitag, 1. November, um 16:00 Uhr

Sonntag, 3. November, um 15:00 Uhr

Mittwoch, 6. November, um 16:00 Uhr

Foto: Und wer nimmt den Hund © Boris Laewen/ Majestic