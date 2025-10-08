Kabarettistin Tatjana Meissner live in Teltow

Am 17. Oktober tritt die Kabarettistin und Autorin Tatjana Meissner ab 19:30 Uhr mit der Comedyshow „Generation SEX“ im Stubenrauchsaal Teltow auf.

In ihrer neuen Show blickt die Meissner verwirrt, aber altersgerecht in ihre wissenschaftlich bestätigte Zukunft als alte weiße Frau und erkennt beim besten Willen nicht mehr, wo innen oder außen und wer Männlein oder Weiblein ist. Mit Herz, Verstand und Humor geht die Beifahrersitzheizungsliebende sämtlichen gesellschaftlichen Absonderlichkeiten auf den Grund und zeigt gastrosexuelle Auswege aus jeder privaten, politischen und heraufbeschworenen Krise.

Intelligent, rasant, und saukomisch sucht die Entertainerin nach bekannten und zukunftsstabilen Ritualen, die jedem Menschen die Sicherheit geben, nicht verrückt zu sein. Sex zum Beispiel. Tatjana Meissners geistig und körperlich sehr beweglichen Ein- und Aussichten sind zwerchfellstrapazierend, manchmal erotisch und auf jeden Fall erstaunlich erbaulich.

Tatjana Meissner – Kabarettistin und Autorin aus Potsdam – ist eine der erfolgreichsten deutschen Kabarettistinnen und Entertainerinnen. Mit inzwischen vier Romanen, einem „Sachbuch“, der Tagebuchserie „Sechs Quadratmeter Leben“ und ihrem Best-of-Buch „Ich komme zweimal“ begeistert sie als Autorin eine ständig wachsende Leserschaft als Menschenversteherin und Fachfrau für intelligente Comedy über der Gürtellinie.

Fotos: ©Robert Lehmann