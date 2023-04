Filmpark Babelsberg feiert 30-jähriges Jubiläum

Von Volkert Neef

1993 öffnete der Filmpark in Potsdam-Babesberg erstmals seine Tore für Besucher. Seitdem hat er sich zu einem überregionalen Besuchermagneten entwickelt.

Besonders beliebt im Filmpar babelsberg sind die Stuntshows.

Am 30. März konnten Friedhelm Schatz, Gründer des Filmpark Babelsberg, und sein Team zahlreiche Medienvertreter begrüßen. Das Babelsberger Team hatte einen wunderbaren Grund für die Einladung: das 30-jährige Jubiläum. Seit 1993 erfreuen sich Besucher aus aller Welt an den actionreichen Attraktionen des Filmparks, der am 1. April wieder seine Pforten öffnete. Normalerweise werden Geburtstagskinder beschenkt, doch hier war es umgekehrt: Die Besucher haben Grund zur Freude, denn sie können gleich drei neue Shows erleben.

Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Größter Anziehungspunkt ist seit jeher die Stuntshow. Spektakuläre Pyroeffekte verzaubern nach wie vor das Publikum. Verfolgungsjagden, akrobatische Sprünge, raketenschnelle Motorräder und Autos sowie beeindruckende Kampf- und Schießszenen werden im Vulkan des Filmparks gezeigt. Außerdem können die Gäste den Alltag an einem Filmset miterleben. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Blick hinter die Kulissen!

Somit heißt es noch bis 04. November in Babelsberg: Action, Fun und Entertainment!

Fotos: Frank Pfuhl