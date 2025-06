Die 71. Steglitzer Woche und der 14. Kleinkunstpreis 2025

Was am 23. Mai feierlich mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg eröffnet wurde, fand am 9. Juni mit dem musikalischen Höhepunkt, dem Konzert der Band SIND, seinen krönenden Abschluss. Ein besonderer Moment war auch die Verleihung des 14. Kleinkunstpreises, die am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, im festlichen Rahmen der 71. Steglitzer Woche stattfand.

Insgesamt 18 Veranstaltungstage mit zahlreichen Höhepunkten machten die 71. Ausgabe des traditionsreichen Bezirksfestes zu einem vollen Erfolg. Bei gutem Volksfestwetter kamen Besucherinnen und Besucher zusammen, um gemeinsam fröhlich, friedlich und ausgelassen zu feiern. Ob das energiegeladene Terri-Green-Projekt, die Kultband 4-Gewinnt, die gefeierten Toten Ärzte oder der Abschlussact SIND – das Publikum zeigte sich durchweg begeistert. Auch die beliebten Rahmenveranstaltungen wie die 27. Entenstaffel der Grundschulen, das traditionsreiche 69. Lichterfelder Rundstreckenrennen und der 29. Steglitzer Volkslauf trugen wesentlich zum Erfolg dieses bedeutenden Bezirksfestes bei.

Die Siegertrophäe für das Jahr 2025.

Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr die Verleihung des Kleinkunstpreises am Pfingstsonntag. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden acht junge Talente ausgewählt, die mit Musik, Tanz und Akrobatik für beste Unterhaltung und viel Applaus sorgten. Die Jury wählte die drei überzeugendsten Beiträge aus, über die Platzierung entschied das begeisterte Publikum direkt vor Ort.

Den ersten Platz und damit den begehrten Kleinkunst-Buddy Bär sowie 500 Euro Preisgeld holte sich die Tanzformation „KPC“ der Kreuzkirche Lankwitz. Über den zweiten Platz und 300 Euro freute sich Elsdeer mit ihren Musikern, das Duo BlauViolett belegte mit seinen heiteren Chansons den dritten Platz (200 Euro). Auch die übrigen Finalistinnen und Finalisten gingen nicht leer aus: Sie erhielten ein Startgeld ein großes Stofftier.

Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung von Gernot Mann, dem Leiter des bezirklichen Veranstaltungsmanagements des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf. Für seine besonderen Verdienste um das Schaustellerwesen und die langjährige erfolgreiche Organisation der Steglitzer Woche verlieh ihm der Schaustellerverband Berlin e.V. feierlich die Ehrennadel in Gold.

Die Ehrennadel in Gold vom Schaustellerverband für Gernot Mann (Leitung Veranstaltungsmanagement, Investorenleitstelle und EU-Beauftragter im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf)

Auch digital gab es viele schöne Einblicke: In kurzen Reels und Posts konnten Besucherinnen und Besucher auf Facebook und Instagram (@steglitzerwoche) die besondere Atmosphäre der Steglitzer Woche online erleben.

Fotos: Redaktion