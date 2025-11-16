Am 21. November tritt das österreichische Crossover-Gitarrenduo „Crossing Strings“ im KultRaum in Kleinmachnow auf. Mit seinem Debütalbum „Intersections“ katapultierte sich das Duo „an die Spitze der europäischen Fingerpicker-Szene“ (Concerto, Ausgabe 6/2022) und tourte mit Konzerten und Gitarren-Workshops durch Australien, Belgien, Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Crossing Strings ist ein österreichisches Crossover-Gitarrenduo. Es besteht aus der klassischen Gitarristin und Instrumentalpädagogin Carina Maria Linder aus Kärnten sowie dem Wiener Fingerstyle-Gitarristen und Begründer des Vienna Fingerstyle Festivals, Markus Schlesinger. Das Programm der beiden Profis ist ein abwechslungsreicher Mix aus Eigenkompositionen und selbst arrangierten klassischen, jazzigen und poppigen Evergreens, abgerundet durch zwei Stimmen, die es gleichermaßen durch impulsive Intensität wie auch spielerische Leichtigkeit auszeichnen.

Durch den Brückenschlag zwischen zwei scheinbar konträren Welten ergeht sich dieses Duo in einer facettenreichen Symbiose aus Klassik, Jazz und populärer Musik und entführt das Publikum in vollkommen neue, unbekannte musikalische Sphären.

Nach einer ausgedehnten Australien-Tournee folgt nun „Interwoven“ – das neue Programm des Duos, aus dem aktuell ein neues Album entsteht. „Interwoven“, weil hier die verwobenen Geschichten und Erlebnisse der beiden Gitarristen im Vordergrund stehen.

Fotos: Crossing Strings