100.000 Euro für Brandenburger Künstlerinnen und Künstler

Das Kultusministerium Brandenburg schreibt zum achten Mal Arbeitspaket-Stipendien à 10.000 Euro für Künstlerinnen und Künstler aus. Für die Arbeitspaket-Stipendien können sich Künstlerinnen und Künstler der Genres Literatur, Bildende Kunst, Musik sowie Darstellende Kunst bewerben.

Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, Sebastian Rüter, möchte darauf aufmerksam machen: „Dieses Stipendium ist eine Chance für Künstlerinnen und Künstler, ihre Ideen und Projekte umzusetzen, ohne an finanziellen Hürden zu scheitern. Es gibt großartige, vielfältige Kunstschaffende in meiner Region, denen ich rate, sich auf diese Förderung zu bewerben.“

Für die Arbeitspaket-Stipendien können sich Künstlerinnen und Künstler der Genres Literatur, Bildende Kunst, Musik sowie Darstellende Kunst bewerben. Voraussetzungen: Sie müssen eine künstlerische Ausbildung abgeschlossen haben, sich mit Veröffentlichungen oder durch eine professionelle künstlerische Arbeit ausgewiesen haben und ihre künstlerische Befähigung in Arbeitsproben nachweisen. Über die Vergabe der Stipendien entscheidet die Kulturministerin nach Empfehlung von spartenspezifischen und unabhängigen Fachjurys. Ausschlaggebend ist die Qualität des bisherigen künstlerischen Wirkens. Antragsberechtigt sind nur Künstlerinnen und Künstler mit erstem Wohnsitz im Land Brandenburg.

Die Bewerbungen können bis zum 12. April erstmals digital über das Portal www.kunst.mwfk.brandenburg.de eingereicht werden. Die Die Leitlinien sowie weitere Informationen sind online abrufbar.

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