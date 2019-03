Vollerballer unterstützen Kinderhospiz

Am 30. März zwischen 10:00 und 18:00 Uhr führt die Abteilung Volleyball des SV Grün-Weiß-Großbeeren e. V. nun zum 5. Mal ihr mittlerweile zur Tradition gewordenes Benefizturnier in der Mehrzweckhalle der Otfried-Preußler-Schule durch.

Neben den sportlichen Highlights steht jedoch wie in den Vorjahren der gute Zweck im Vordergrund. Alle Einnahmen aus den Startgeldern sowie dem Kuchen-, Bratwurst- und Getränkeverkauf gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und das Kinderhospiz Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung in Berlin Pankow. Im vergangenen Jahr kam für beide Organisationen jeweils ein Betrag in Höhe von 500 Euro zusammen.

Foto: pixabay.com