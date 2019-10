Tag der offenen Tür an der evangelischen Grundschule

Künftige Schulkinder und ihre Eltern können am 26. Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr die Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule in der Lichterfelder Allee 45 in Teltow und ihre Umgebung besichtigen, mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch kommen und sich über Konzept und Angebote der Schule informieren. Vielfältige Mitmach-Angebote für Kinder ergänzen das Programm. Neben dem Schulgebäude selbst haben auch die Fachräume sowie die Speisesäle ihre Türen geöffnet.

Als offene Ganztagsschule mit Öffnungszeiten von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr leistet die Ursula-Wölfel-Grundschule einen Beitrag zur familienfreundlichen Gestaltung des Lern-Alltags der Kinder. Insgesamt lernen in der anerkannten Ersatzschule derzeit 276 Schülerinnen und Schüler in zwölf Klassen.

Quelle: Diakonissenhaus Teltow