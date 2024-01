Der Deutsch-Chinesische Freundschaftsverein e.V. Ludwigsfelde lädt am 26. Januar ab 17:00 Uhr an das Klubhaus Ludwigsfelde ein zu einer Vortragsveranstaltung per Übertragung aus Bonn mit dem Thema: „Fotobericht über eine Delegationsreise durch China“.

Es berichtet Renate Koppe, Internationale Sekretärin der DKP, die im Frühjahr 2023 an einer Delegationsreise in die Volksrepublik China teilgenommen hat. Sie schildert ihre Eindrücke auf den verschiedenen Stationen der vierzehntägigen Reise. Es wurde die Hauptstadt Peking, aber auch verschiedene Provinzhauptstädte sowie einige kleinere Provinzstädte besucht und intensiv mit den Menschen über ihr Leben und die Arbeitsmöglichkeiten gesprochen.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Delegation war es auch, die praktische Tätigkeit der KPCh in Betrieben kennen zu lernen. Die Delegation besuchte einige private Großunternehmen im Hightech-Bereich. Sie beschäftigte sich unter anderem intensiv mit dem Thema der Armutsbekämpfung. Es konnte festgestellt werden, dass die absolute Armut nach UN- Kriterien erfolgreich beseitigt wurde. In der Provinz Ahui wurden 4,8 Millionen Menschen aus absoluter Armut befreit. Wie das geschafft wurde, zeigt unter anderem der Bericht von Renate Koppe.

Der Eintritt ist frei. Gäste sind herzlich willkommen.



