Der S-Bahn-Workshop in Stahnsdorf am 18. Januar wurde von zahlreichen Personen aus Anwohnerschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung besucht. Er diente der Vorbereitung des S-Bahn-Ausschusses in der kommenden Woche, in dem die Wettbewerbsaufgabe für den städtebaulichen Wettbewerb 2024 festgelegt werden soll.

Die Anwesenden waren aufgerufen, Stichworte zu nennen, die den am Wettbewerb teilnehmenden Planungsbüros für ihre Entwürfe an die Hand gegeben werden sollen. Die zweistündige Veranstaltung im Rathaus zeigte, dass die Bürgerinnen und Bürger insbesondere an folgenden Themen interessiert sind: Verkehrsanbindung des Bahnhofs, wobei nicht nur an das direkte, sondern auch an das indirekte Umfeld (z.B. Stahnsdorfer Hof) gedacht wird, Erhalt und Neugestaltung von Grünflächen, Umweltschutz, hier insbesondere Lärm- und Lichtschutz, Freiraumgestaltung, vor allem ein behutsamer Übergang von der bestehenden Bebauung in der Blumensiedlung zur künftigen Neubebauung, (sozialer) Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung und das allgemeine Sicherheitsgefühl und dessen Stärkung.

Weitere Treffen mit Bürgerbeteiligung sind vorgesehen, nicht zuletzt auch im Frühjahr dieses Jahres mit der Deutschen Bahn.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf