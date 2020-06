Bürgerhaus Teltow wieder für Senioren geöffnet

Im Bürgerhaus Teltow in der Ritterstraße finden ab dem 15. Juni wieder die kleinen regulären Kurse des Seniorentreffs statt. Unter Einhaltung der Regelungen aus der aktuellen Eindämmungsverordnung, unter anderem der Durchsetzung eines erarbeiteten Hygienekonzeptes und Einhaltung des Mindestabstands sowie lückenlose schriftliche Registrierung aller Gäste, können die Kurse stattfinden.

Der Seniorentreff war seit dem 16. März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich nun umso mehr, dass sie das Bürgerhaus ab dem 15. Juni für kleine Veranstaltungen wieder besuchen können.

Größere Veranstaltungen fallen aber weiterhin aus, bis weitere Lockerungen in Kraft treten. Das erarbeitete Hygienekonzept für das Bürgerhaus erlaubt eine maximale Personenzahl von 15 Teilnehmern. Kleinere Kurse finden somit, unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter, wie gewohnt bis zur Sommerpause am 13. Juli statt. Größere Kurse, wie beispielsweise der Sportkurs unter Leitung von Jutta Neißer, werden geteilt und finden im 14-tägigen Wechsel statt, um die maximale Gruppengröße nicht zu überschreiten. Auch die Anmietung des Bürgerhauses mit maximal 15 Teilnehmern ist ab dem 15. Juni bis zur vierzehntägigen Sommerpause am 13. Juli wieder möglich.

Die Jugendkunstschule bleibt jedoch bis zu den Sommerferien geschlossen. Der im Verhältnis relativ kleine Kursraum im Dachgeschoss des Bürgerhauses bietet, bei Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände zwischen den Teilnehmern, allerdings nur Platz für 8 Personen plus Kursleiter. Viele der Kurse hätte man teilen und im vierzehntägigen Wechsel durchführen müssen. In den verbleibenden eineinhalb Wochen bis zu den Sommerferien hätten somit nicht alle Teilnehmer die Jugendkunstschule besuchen können. Der Betrieb soll nun nach den Sommerferien, unter Einhaltung der Regelungen aus der dann gültigen Eindämmungsverordnung, wieder aufgenommen werden. Während der Schulferien finden keine Kurse in der Jugendkunstschule Teltow statt. PM

Bild: pixabay.com