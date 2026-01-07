Winterwetter in Brandenburg: Verkehrsminister Tabbert appelliert an Vorsicht

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Schneefall am 9. und 10. Januar. Es werden 3 bis 8 Zentimeter Neuschnee erwartet, örtlich sogar bis zu 10 Zentimeter. Gegen Abend geht der Schneefall teils in Schneeregen über.

Angesichts der für Freitag angekündigten starken Schneefälle und stürmischen Böen ruft Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert die Bürgerinnen und Bürger zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr auf. Verkehrsminister Detlef Tabbert: „Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte Fahrten möglichst verschieben“. Der Minister appelliert zugleich an alle, die am Freitag dennoch mit dem Auto, Bus oder Bahn unterwegs sein müssen, mehr Zeit einzuplanen und defensiv zu fahren. „Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, halten Sie ausreichend Abstand und rechnen Sie mit Behinderungen – Sicherheit geht vor“, so Tabbert.

Der Winterdienst des Landes steht bereit und ist mit Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz, um die Straßen bestmöglich befahrbar zu halten. Dennoch könne es witterungsbedingt zu glatten Fahrbahnen, eingeschränkter Sicht und Verzögerungen kommen. Detlef Tabbert: „Unsere Teams sind im ganzen Land im Einsatz – wenn alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und den Fahrstil anpassen, kommen wir gemeinsam besser durch diesen Wintertag.“

Foto: Pixabay.com