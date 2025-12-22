Wettbewerbsstart für das S-Bahn-Umfeld Sputendorfer Straße

Die Gemeinde Stahnsdorf bereitet die Entwicklung eines neuen städtebaulichen Quartiers im Umfeld des künftigen Endbahnhofs der S 25 vor. Als ersten Schritt schreibt sie in Kürze einen offenen städtebaulich‑freiraumplanerischen Wettbewerb für das sogenannte „S‑Bahn-Quartier“ aus. Die Veröffentlichung der Auslobung auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg ist für den 12. Januar 2026 vorgesehen.

Der Wettbewerb richtet sich an interdisziplinäre Planungsteams aus den Gebieten Stadtplanung und Architektur in Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Landschaftsarchitektur. Ziel ist es, überzeugende Konzepte für die Entwicklung des rund 36 Hektar großen Gebietes in der Ortslage Stahnsdorf zu erhalten. Vorgesehen ist, den späteren Preisträger im Anschluss im Rahmen eines Verfahrens nach Vergabeverordnung mit der weiteren Rahmenplanung zu beauftragen.

Das Wettbewerbsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe des geplanten Endbahnhofs der verlängerten S‑Bahn-Linie 25. Die Gemeinde Stahnsdorf plant dort ein attraktives Wohnquartier mit bis zu 1.200 Wohnungen sowie ein zentrales Mobilitäts‑ und Versorgungsangebot, das den neuen Bahnhof sinnvoll ergänzt. „Die wesentlichen inhaltlichen Säulen für die zu erarbeitenden Entwürfe ergeben sich aus den Bürgerwünschen, die im Rahmen einer Befragung erhoben und im April 2024 durch die Gemeindevertretung beschlossen wurden“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Der weitere Zeitplan sieht grob vor, im Frühjahr sowohl eine nicht-öffentliche Fachjurysitzung als auch eine kurze öffentliche Präsentation im Rathaus zu den Entwürfen durchzuführen. Nach dem Jury-Entscheid werden sowohl die siegreichen Entwürfe als auch die weiteren eingereichten Arbeiten in einer großen Ausstellung im Sommer 2026 der Öffentlichkeit präsentiert. Anschließend erfolgt durch das siegreiche Planungsbüro die gegebenenfalls nötige Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags und die Weiterentwicklung seines Entwurfs zu einem städtebaulichen Rahmenplan mit Freiraumplanung. Dieser dient der nachfolgenden Bauleitplanung als Grundlage.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf