Straßen in Kienwerder freigegeben

Am 20. September wurden die Straßen Am Birkenhügel, Alte Feldmark und Reiherweg im Güterfelder Ortsteil Kienwerder offiziell freigegeben. Nach eineinhalb Jahren sind aus den einstigen Sandwegen vollwertige Straßen geworden. „Gepflegte Straßen sind ein Beitrag zur individuellen Mobilität und allgemeinen Erhöhung der Lebensqualität. In Kienwerder sind wir damit nun einen großen Schritt weitergekommen“, sagte Bürgermeister Bernd Albers (BfB) im Rahmen der Einweihung.

Die insgesamt 1,4 Kilometer langen Bitumen-Fahrbahnen sind 5,5 Meter breit und mit Hochborden eingefasst, während die Grundstückszufahrten mit Betonsteinpflaster versehen wurden. Neu ist zudem, dass das Niederschlagswasser von der Fahrbahn künftig über Regenabläufe in Regenwasserleitungen abtransportiert wird. In zwei Abscheideanlagen wird das Wasser vorgeklärt ins sogenannte „Faule Fenn“ abgeleitet, die Untere Naturschutzbehörde hat dafür ihren Segen gegeben. Statt der bisherigen Laternen an Holzmasten stehen in Kienwerder nun energiesparende LED-Laternen. Während der Bürgerbeteiligung hatten die Anlieger zugunsten einer breiteren Fahrbahne auf einen separaten Gehweg verzichtet.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf