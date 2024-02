Informationsveranstaltung zur S-Bahn-Verlängerung nach Stahnsdorf

Am 13. März findet im Rathaus Teltow, Stubenrauchsaal, eine Informationsveranstaltung zur geplanten S-Bahn-Verlängerung nach Stahnsdorf statt. Ab 17.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Projekt stellen.

Im Rahmen des Infrastrukturprogramms i2030 plant die DB InfraGO AG im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg unter anderem die Anbindung der Gemeinde Stahnsdorf an das Berliner S-Bahn-Netz. Dazu soll die S-Bahn von der heutigen Endhaltestelle Teltow Stadt bis nach Stahnsdorf, Sputendorfer Straße verlängert werden. An der Iserstraße in Teltow wird ein Zwischenhalt eingerichtet. Die Deutsche Bahn möchte in Abstimmung mit der Stadt Teltow den Stand der Planungen für den Bereich Teltow sowie den vorgesehenen weiteren Zeitplan vorstellen und lädt zu einer Informationsveranstaltung ein:

Marius Hertzer, Projektleiter, und Ole Grassow, Stakeholdermanagement/Projektkommunikation, stehen an diesem Abend für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Einlass ist ab 17:30 Uhr.

