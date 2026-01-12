Festgefrorene oder nicht erreichbare Abfallbehälter – das rät die APM Abfallwirtschaft

Die derzeitige winterliche Wetterlage mit anhaltendem Frost sowie Schnee- und Eisglätte erschwert die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Landkreis Potsdam-Mittelmark erheblich. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, informiert die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH.

Festgefrorene Abfälle in den Tonnen

Bei frostigen Temperaturen können insbesondere nasse Abfälle (Rest- und Bioabfall) im Behälter festfrieren und trotz Leerung in der Tonne verbleiben. Unsere Müllwerker dürfen aus Arbeitsschutzgründen nicht in die Abfallbehälter greifen, um festgefrorene Abfälle zu lösen. Eine Nachentleerung ist aus kapazitären Gründen leider nicht möglich.

Festgefrorene oder nicht erreichbare Abfallbehälter

Aufgrund der anhaltenden Minustemperaturen kann es vorkommen, dass Abfallbehälter festgefroren sind oder Entsorgungsfahrzeuge Straßen witterungsbedingt nicht befahren können oder dürfen. Auch in diesen Fällen können leider keine Nachleerungen oder Nachholtermine angeboten werden.

Vorsorgemaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger

Nasse Abfälle nicht lose in den Abfallbehälter geben

Wasserundurchlässige Abfallbeutel verwenden (nicht für Bioabfall)

Behälterseiten mit verschmutztem Papier auslegen

Bereits festgefrorene Abfälle vorsichtig vor der Leerung mit einem Spaten vom Behälterrand lösen

Wichtige Maßnahmen bei der Bereitstellung der Abfallbehälter

Sofern Straßen nicht geräumt sind, sind die Abfallbehälter am Abfuhrtag bis spätestens 06:00 Uhr an der nächstgelegenen beräumten Straße bereitzustellen und nach der Leerung wieder zurückzuholen.

Zu leerende Abfallbehälter sowie abzuholende Weihnachtsbäume müssen gut sichtbar und frei zugänglich bereitgestellt werden.

Bitte stellen Sie Abfallbehälter nicht im Schnee ab, sondern platzieren Sie diese so, dass sie für Müllwerker gut erreichbar und beweglich sind.

Bitte halten Sie Behälterstandplätze, Zugänge und Einfahrten schnee- und eisfrei.

Fotos: APM