Im Landarbeiterhaus Kleinmachnow – Neujahrsempfang mit Vernisage

Am 11. Januar fand im Landarbeiterhaus Kleinmachnow der Neujahrsempfang des Kunstvereins Brücke Kleinmachnow e. V. statt. Zum Zum Auftakt wurde das Jahresprogramm vorgestellt und die künstlerische Jahresgabe an die Förderer überreicht: eine Radierung von Anna Larina Dzimira (Swidnica), Gastkünstlerin der Kunstwoche 2024.

Anschließend fand die Vernissage der Soloausstellung des Malers Werner Liebmann statt. Werner Liebmann hat Malerei an der Kunsthochschule Halle studiert, war Meisterschüler von Bernhard Heisig an der HfBK Leipzig und hatte Professuren für Malerei an der HfBK Dresden sowie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee inne.

Seine malerischen Kaleidoskope bestechen durch simultane Vielform und eruptive koloristische Wucht – bildmächtig im besten Sinne. Die Ausstellung kann bis zum 22. Februar besucht werden, samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Foto: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.