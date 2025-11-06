Teltow – Erneuerung der Bushaltestellen Warthestraße vor dem Gesundheitszentrum – Umleitung mehrerer Buslinien

Vor dem Gesundheitszentrum an der Potsdamer Straße werden die beiden Haltestellen erneuert. Die Bauarbeiten dauern vom 10. November bis zum 30. April 2026. Geplant sind zwei neue Wartehäuschen. Außerdem soll zur Verbesserung der Überquerung der Potsdamer Straße eine Mittelinsel errichtet werden. Die Linien X1, X10, 184, 601, 620, 624, 629 und N13 werden ab Montag innerörtlich umgeleitet.

Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten erfolgen. Dies ist notwendig, um jederzeit den Durchgangsverkehr aus Richtung Potsdam in Richtung der Teltower Innenstadt offenzuhalten. Im ersten Abschnitt wird der südliche Baubereich inklusive Regenwasserleitung, Fahrbahnteiler, Fahrbahn inklusive Bordanlagen sowie die Pausenhaltestelle, Taxistand und Einmündung Moldaustraße realisiert werden. Die Regenwassersammelleitung wird um rund 80 Meter ergänzt. Im zweiten Bauabschnitt sind alle Verkehrsanlagen nördlich des dann fertiggestellten Fahrbahnteilers herzustellen. Im nördlichen Baubereich ist zudem mit Problemen im Baugrund zu rechnen. Diese ergeben sich aus dem zuvor durchgeführten Baugrunduntersuchungen. Die Bauarbeiten beginnen in der 46. KW mit dem Abfräsen der oben beschriebenen Fahrbahn.

Warum ist die Baumaßnahme notwendig?

Diese Baumaßnahme ist ein wichtiger Bestandteil aller Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe mobilitäts- bzw. anderweitig eingeschränkter Menschen. Der Umbau der Haltestellen soll insbesondere die Sicherheit, aber auch die Attraktivität des ÖPNV-Netzes qualitativ verbessern.

Welche Einschränkungen bedeutet das für Autofahrer / Fußgänger / Fahrradfahrer und ÖPNV-Benutzer?

Der Fahrzeugverkehr in Richtung Potsdam wird über Neißestraße > Rheinstraße > Warthestraße umgeleitet. Rad- und Fußverkehr werden an der Baustelle entlanggeführt. Der ÖPNV wird umgeleitet und muss auf Ersatzhaltestellen ausweichen. Den Fahrzeugführenden wird empfohlen, eine großräumige Umfahrung über die Oderstraße vorzunehmen. Die Ersatzhaltestellen befinden sich an der Rheinstraße, der Neißestraße und Potsdamer Straße Richtung S-Bahnhof (Siehe Skizze)

Die Linien X1, X10, 184, 601, 620, 624, 629 und N13 werden ab Montag innerörtlich umgeleitet. In Richtung Potsdam/ S Wannsee Bhf/ Stahnsdorf/ Rammrathbrücke verkehren die Linien über Neißestraße und Rheinstraße. Die Haltestelle Teltow, Warthestr. wird zu einer Ersatzhaltestelle in der Neißestraße (nach der Einmündung Potsdamer Straße, außer Linien X10 und 629) und zu einer Ersatzhaltestelle in der Rheinstraße (vor der Kreuzung Warthestraße, alle Linien) verlegt. Die Linie 184 endet an der Haltestelle Teltow, Neißestr. In Richtung S Teltow Stadt bzw. Berlin, S+U Zoologischer Garten verkehren die Linien über die Gegenfahrbahn. Die Haltestelle Teltow, Warthestr. der Linien X1, X10, 601, 620, 624 und N13 wird zu einer Ersatzhaltestelle hinter dem Hamburger Platz verlegt (Doppelhaltestelle, ca. 100 Meter später). Die Linien 184 und 629 bedienen eine Ersatzhaltestelle in der Neißestr. (nach der Einmündung Potsdamer Straße).

Grafik: regiobus Potsdam Mittelmark GmbH

Fotos: Redaktion / Grafik: Stadt Teltow