40 Jahre PC-COLLEGE – 40 Jahre Seminare, die begeistern

Als PC-COLLEGE 1985 die ersten EDV-Schulungen anbot, war IT noch Zukunftsmusik. Computer waren riesig, Bildschirme flackerten in Grün, und Wissen wurde auf Disketten gespeichert. Heute – vier Jahrzehnte später – gehört PC-COLLEGE mit über 850 IT-Themen zu den führenden Weiterbildungsanbietern im deutschsprachigen Raum. Vom analogen Overhead-Projektor bis zu hybriden Online-Kursen hat das Unternehmen jede technologische Welle begleitet – und unzählige Menschen fit für die digitale Welt gemacht.

Was damals mit Grundlagenkursen in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation begann, ist heute ein hochmodernes, bundesweites Weiterbildungsnetzwerk. Ob Programmierung, Datenanalyse, Grafikdesign oder Office-Schulungen – die Themenpalette ist so vielfältig wie die beruflichen Anforderungen unserer Zeit. Besonders gefragt sind derzeit Weiterbildungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).

KI verändert die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren und lernen. Doch viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, diese neuen Technologien sinnvoll und strukturiert einzusetzen. Hier setzt PC-COLLEGE an: Mit praxisnahen Seminaren, Workshops und Webinaren rund um KI zeigt das Unternehmen, wie sich moderne Tools effektiv in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Ein Highlight ist das kostenfreie Live-Webinar „KI-Projekte zielgerichtet im Unternehmen realisieren“, das am 12. November 2025 von 12:00 bis 13:00 Uhr online stattfindet.

Referent Silvio Gerlach erklärt darin praxisorientiert,

• warum viele KI-Projekte in Unternehmen ins Stocken geraten,

• wie sich Nutzen und Erfolg überzeugend belegen lassen,

• was es mit dem C.R.A.P.-Test auf sich hat und

• weshalb kleine Pilotprojekte oft die größten Lerneffekte bringen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber auf maximal 200 Personen begrenzt – wer sich also frühzeitig anmeldet, sichert sich einen Platz in einem der aktuell spannendsten Webinare zum Thema KI-Integration.

Seit 40 Jahren steht PC-COLLEGE für praxisnahe IT-Weiterbildung – mit Seminaren, die begeistern. In all den Jahren hat sich vieles verändert: Technologien, Tools und Trends. Doch eines ist gleichgeblieben – die Leidenschaft, Wissen zu vermitteln, das Menschen und Unternehmen wirklich weiterbringt. Und genau das wird auch in Zukunft das Herzstück von PC-COLLEGE bleiben.

Bilder: PC-COLLEGE