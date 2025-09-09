BER – Stärkere Reisewelle am letzten Ferienwochenende

Im vergangenen August mit den Sommerferien reisten insgesamt 2,44 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind rund 52.000 Passagiere mehr als im August 2024, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 16.817 Flugzeuge am BER. Im August 2024 waren es 16.520 Maschinen. Zudem wurden 4.983 Tonnen Fracht umgeschlagen, rund 920 Tonnen mehr als im August 2024.



Während der gesamten Sommerferien in Berlin und Brandenburg nutzten rund 3,73 Millionen Fluggäste den BER. Das waren rund 130.000 Fluggäste mehr als in den Sommerferien 2024. Der reisestärkste Tag der Ferien war der vergangene Freitag, der 5. September, mit rund 91.400 Passagieren, die aus dem Urlaub zurückkehrten oder in die Heimat zurückflogen. „Der Ferienbetrieb am BER lief rund und gut. Die Investitionen in unsere modernen CT-Scanner und die frühzeitige Umrüstung der Kontrollspuren im Norden des Terminal 1 haben sich ausgezahlt. Unsere Passagiere durchliefen die Kontrollen in beiden Terminals meist in weniger als zehn Minuten“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Die Grafik zeigt die Flugbewegungen im August auf den einzelnen Flugrouten von beiden Start- und Landebahnen des BER. / Grafik: BER

Zu Ferienbeginn waren bereits 20 Kontrollspuren in den Terminals 1 und 2 mit neuen CT-Scannern ausgerüstet, weitere vier Spuren kamen in der vorletzten Ferienwoche hinzu. Der Termin für den Abschluss der Umrüstung war ursprünglich im Herbst angesetzt. Während der gesamten Sommerferien nutzen zwei Drittel der Passagiere eine neue Kontrollspur.

Foto: Pixabay.com