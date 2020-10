BER-Anbindung: Regiobus erweitert Linie 621

Zur Eröffnung des BER bietet Regiobus den ÖPNV-Kunden mit der erweiterten Linie 621 nun Montag bis Freitag (Feiertage ausgenommen) von 4:00 Uhr bis 22:00 Uhr eine schnelle Verbindung mit nur einmaligem Umstieg zum neu eröffneten Flughafen und damit in die Welt.

Ab dem 02. November 2020 gelangt man in nur 40 Minuten vom Teltower Stadtzentrum zum Airport Terminal 1/2. Fahrtzeiten und Linienführung wurden auf den stündlichen Anschluss an die RB 22 am Bahnhof Ludwigsfelde Struveshof hin optimiert. Bequem reist man so vom S-Bahnhof Teltow Stadt über Teltow, Warthestraße – Ruhlsdorf zum Banhof Struveshof, an dem der Anschluss bereitsteht. Die Abstimmung der Fahrtzeiten gilt für die Hin- wie die Rückfahrt in wie aus Richtung BER. Gleichzeitig wurden die Anbindung der Iserstraße in Teltow verbessert sowie ein Anschluss in Struveshof an die Linie 702 in Richtung Industriepark/Mercedes-Werk geschaffen.

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt betont: „Auch wenn dieses zentrale Infrastrukturprojekt nicht immer für positive Schlagzeilen gesorgt hat, so ist es doch von großer Bedeutung, die Zubringerdienstleistung auch für unsere Stadt Teltow zu optimieren. Dass Regiobus genau diese Lücke schließt, ist auch mir ein wichtiges Anliegen.“ Melanie Gäbler, Fachdienst Verkehrsmanagement des Landkreises Potsdam-Mittelmark ergänzt: „Der Landkreis hat für dieses neue Angebot zusätzliche 50.000 Euro in die Hand genommen. Es stellt einen ersten Schritt für eine Anbindung an den Flughafen dar. Der Fahrgast kann zum normalen VBB-Tarif ohne weitere Zusatzkosten fast rund um die Uhr den Flughafen erreichen. Damit ist dieses Angebot nicht nur für Touristen, sondern auch für Pendler eine attraktive Alternative zum Auto. Der Landkreis sieht auf dieser Relation großes Potential und wird daher dieses Angebot regelmäßig evaluieren, um rechtzeitig auf steigende Fahrgastzahlen reagieren zu können.“

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig unterstreicht: „Ein gut vernetzter ÖPNV im leicht merkbaren Stundentakt macht den Umstieg vom Individualverkehr auf ein klimafreundliches öffentliches Mobilitätsangebot leichter. Zudem entfällt der Bedarf für einen Parkplatz am Zielort – also: win-win für Nutzer wie Gemeinde. Regiobus ist gern Servicepartner in Sachen umweltfreundlicher Mobilität in dieser sich rasant entwickelnden Region nahe der Metropole Berlin.“

Alle aktuellen Fahrpläne finden Sie auf der Website www.regiobus.pm. PM

Bild: Redaktion